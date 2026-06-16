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La Junta Local de Seguridad de El Ejido renueva el convenio VioGén

También refuerza la coordinación policial para la protección de las víctimas de violencia de género

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Un momento de la reunión llevada en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta Local de Seguridad de El Ejido, celebrada este martes en el Ayuntamiento ejidense, aprobó la renovación del convenio entre la Secretaría de Estado ... de Seguridad y el Consistorio para la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), así como la adenda de modificación del procedimiento operativo de coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

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La Junta Local de Seguridad de El Ejido renueva el convenio VioGén

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