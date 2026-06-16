La Junta Local de Seguridad de El Ejido renueva el convenio VioGén

La Junta Local de Seguridad de El Ejido, celebrada este martes en el Ayuntamiento ejidense, aprobó la renovación del convenio entre la Secretaría de Estado ... de Seguridad y el Consistorio para la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), así como la adenda de modificación del procedimiento operativo de coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

La reunión estuvo copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en el marco del trabajo conjunto que desarrollan las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y garantizar una respuesta coordinada, eficaz y permanente ante cualquier situación de riesgo.

La renovación del convenio VioGén permitirá seguir fortaleciendo la integración de la Policía Local de El Ejido en el sistema estatal de protección a las víctimas, favoreciendo el intercambio de información, la valoración individualizada del riesgo y el seguimiento policial de los casos activos.

Del mismo modo, la aprobación de la adenda al procedimiento operativo de coordinación persigue optimizar los mecanismos de actuación conjunta entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ayuntamiento, reforzando la capacidad de respuesta institucional y la protección efectiva de las mujeres con medidas judiciales en vigor.

Durante la sesión, los responsables institucionales y policiales coincidieron en destacar la importancia de mantener una coordinación permanente entre administraciones como elemento esencial para garantizar la seguridad y la atención integral a las víctimas de violencia de género, así como para seguir mejorando los protocolos de actuación y prevención.

En el transcurso de la Junta Local de Seguridad también se abordó el dispositivo especial previsto con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, la noche del próximo 23 de junio, así como el operativo de seguridad diseñado para las fiestas patronales de San Isidro Labrador, que se desarrollarán entre los días 24 y 28 de junio principalmente en el recinto ferial de El Ejido.

El plan de seguridad contempla una coordinación específica entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y servicios de emergencias con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de unas celebraciones que congregarán a miles de personas.

Asimismo, se prestó especial atención a los dispositivos de control, movilidad, prevención y respuesta ante incidencias, especialmente en los actos con mayor afluencia de público.

La procesión de San Isidro, prevista para el domingo 28 de junio por el centro de la localidad, contará igualmente con un dispositivo específico de seguridad y regulación del tráfico para garantizar su normal desarrollo y la seguridad de vecinos y asistentes.

Por último, se abordaron los dispositivos de seguridad previstos para las actividades culturales, de ocio y fiestas patronales que se celebrarán durante el verano de 2026 en las distintas pedanías y barriadas ejidenses.

La Junta Local de Seguridad contó con la participación de la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Loly Cruz; el comisario provincial de Policía Nacional en Almería, Antonio Delgado; el comisario de Policía Nacional en El Ejido, José Antonio Roca; el comandante Jesús Ricardo Mira Domínguez al mando del Puesto Principal de la Guardia Civil en El Ejido, junto al brigada Alberto Atienza Rodríguez; el jefe de la Policía Local, Marco Muñoz y el responsable del Consorcio de Bomberos del Poniente, Alejandro Raymond, además de representantes y técnicos municipales.