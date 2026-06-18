 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

La Junta Local de Seguridad coordina los dispositivos especiales para la Noche de San Juan y las Fiestas de San Isidro

Desde Policía Local para la Noche de San Juan del 23 de junio se ha dispuesto un amplio operativo de seguridad con la Unidad de Playas y la Unidad de Prevención 092 y un total de 28 socorristas

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la Junta Local de Seguridad.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido acogió este martes la celebración de la Junta Local de Seguridad, una importante reunión de coordinación de seguridad y emergencias ... de cara a los próximos eventos multitudinarios que se celebrarán en el municipio, como la Noche de San Juan, las Fiestas de San Isidro, el Plan de Playas, las fiestas de los distintos núcleos, los conciertos veraniegos y otras actividades de gran afluencia.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

La Junta Local de Seguridad coordina los dispositivos especiales para la Noche de San Juan y las Fiestas de San Isidro

[]

La Junta Local de Seguridad coordina los dispositivos especiales para la Noche de San Juan y las Fiestas de San Isidro