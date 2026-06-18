La Junta Local de Seguridad coordina los dispositivos especiales para la Noche de San Juan y las Fiestas de San Isidro

El Ayuntamiento de El Ejido acogió este martes la celebración de la Junta Local de Seguridad, una importante reunión de coordinación de seguridad y emergencias ... de cara a los próximos eventos multitudinarios que se celebrarán en el municipio, como la Noche de San Juan, las Fiestas de San Isidro, el Plan de Playas, las fiestas de los distintos núcleos, los conciertos veraniegos y otras actividades de gran afluencia.

La sesión estuvo copresidida por el alcalde, Francisco Góngora y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, junto al intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, así como el comisario Jefe Provincial de Policía Nacional, Antonio Delgado; el comisario jefe de la Policía Nacional en El Ejido, José Antonio Roca; el comandante de la Guardia Civil, Jesús Mira; el inspector jefe del grupo 2 de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de la Policía a la Junta de Andalucía, Francisco Ortega; el sargento del Consorcio de Bomberos del Poniente, Alejandro Raymond Maldonado; la jefa de unidad contra la violencia sobre la mujer, María Dolores Cruz; el coordinador de Protección Civil, Luis Prieto; otros agentes de seguridad; los concejales de Cultura y Obras Públicas y los técnicos de estas áreas.

El alcalde subrayó que «la planificación y coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para afrontar con garantías una programación estival muy intensa, con numerosos eventos multitudinarios y una gran afluencia de personas tanto en el núcleo urbano como en la costa».

En esta línea, Góngora destacó que «el objetivo es ofrecer la máxima seguridad y tranquilidad a vecinos y visitantes, reforzando la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia».

La primera de las grandes citas será la tradicional Noche de las hogueras de San Juan, que tendrá lugar el martes 23 de junio. La Policía Local reforzará la presencia de la Unidad de Playas y la Unidad de Prevención 092 durante la tarde y la noche en todo el litoral, donde también se desplegará un dispositivo específico con 28 socorristas repartidos en 14 torres de vigilancia con módulos sanitarios y un gran operativo de limpieza para que las playas estén operativas en la mañana del 24.

El Ayuntamiento, a través de Policía Local, activará el Plan de Emergencia Municipal (PEM) en fase de prealerta durante las Fiestas Patronales de San Isidro, que se celebrarán entre los días 24 y 29 de junio, con un despliegue prácticamente total del Cuerpo de Policía Local, Unidad de Prevención 092, Atestados de Tráfico, GOAP, Unidad de Convivencia Cívica, Puesto de Mando Avanzado en el Parque Municipal para los conciertos del viernes 26 y sábado 27, Agrupación voluntaria de Protección Civil y ambulancia de soporte vital básico.

Por tanto, la Policía Local en coordinación permanente con Policía nacional mantendrá presencia permanente en el recinto ferial y en todos los escenarios festivos durante cada una de las jornadas y, como novedad, adoptará medidas de seguridad complementarias como barreras contra vehículos Pitagone antiembestida que neutralizan el acceso de vehículos y camiones en Avenida Arquitecto Pérez de Arenaza.

La fase operativa del dispositivo especial se activará a las 14.00 horas del miércoles 24 y concluirá a las 07.00 horas del 29 de junio, para dar cobertura a los eventos de mayor afluencia como la procesión de San Isidro, la Batalla de las Flores y lectura del Pregón, o los conciertos gratuitos del Parque Municipal de Fangoria, Nil Moliner y 'Partiendo la pana', así como en las zonas de casetas, con feria de mediodía y de noche, y atracciones. Los principales espacios festivos contarán además con apoyo de videovigilancia.

La procesión de San Isidro, prevista para el domingo 28, discurrirá por las calles Divina Infantita, Plaza de la Constitución, Carrera de San Isidro, San Isidro, Bulevar y Lobero. Por su parte, el cortejo de la Batalla de las Flores recorrerá Avenida Nicolás Salmerón, Paseo de las Lomas, Sevilla, Bulevar, Iglesia, Cervantes, Lobero, Madrid y Arquitecto Pérez de Arenaza.

Otro de los asuntos abordados ha sido la activación del Plan de Playas, que entrará en vigor el próximo 19 de junio y permanecerá operativo hasta el 6 de septiembre. La Policía Local activará también el 'Plan Verano Seguro 360', que implicará a todas las unidades policiales para garantizar una respuesta rápide e integral a la ciudadanía.

Este plan estival supondrá un importante refuerzo de medios humanos y materiales, con la incorporación de diez nuevos agentes, hasta 1.000 servicios extraordinarios y la renovación de la flota con cinco nuevos vehículos, lo que permitirá incrementar la presencia policial y mejorar la cobertura de los servicios durante la temporada estival.

La Junta Local de Seguridad abordó igualmente la planificación de las actividades de verano y las fiestas de todos los núcleos del municipio, previstas durante los meses de julio y agosto, así como los conciertos de mayor afluencia programados como 'El Ejido al Natural', que se celebrará en el Campo de Rugby de Almerimar el próximo 4 de julio y contará con actuaciones de Siloé, La La Love You, Niña Polaca, Hoonine y Los Reptiles; el Festival BLM de Balerma el 18 de julio; el concierto en el parque El Palmeral el 8 de agosto; y la Romería del Rocío, que se celebrará entre Guardias Viejas y Almerimar en la tarde-noche del sábado 22 de agosto.

Renovación VioGén

Durante la Junta Local de Seguridad se llevó a cabo la renovación del convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, Ayuntamiento de El Ejido y Policía Local para la incorporación del cuerpo de la Policía Local al 'Sistema de Seguimiento integral de los casos de violencia de género, Sistema VIOGEN', garantizando una respuesta coordinada, eficaz y permanente ante cualquier situación de riesgo.

Además, en esta ocasión, se aumentó el número máximo de víctimas a las que se da cobertura desde Policía Local de El Ejido, con lo que se ratifica el compromiso con las víctimas de violencia de género de este cuerpo.