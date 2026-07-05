La Junta Local de Matagorda insta a regularizar la luz en el Pozo de la Tía Manolica

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido mostró su apoyo a la moción aprobada por la Junta Local de Matagorda-Guardias Viejas, ... presidida por el socialista Ángel Sánchez, para reclamar al alcalde, Francisco Góngora, una solución urgente a la falta de contadores de luz y agua en El Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés. «Estos dos barrios de Matagorda llevan ya demasiado tiempo esperando una respuesta», subrayó el portavoz socialista, José Miguel Alarcón.

Además de esta moción, la Junta Local también impulsó una recogida de firmas para trasladar al equipo de Gobierno una demanda concreta: que las familias afectadas puedan regularizar sus suministros, formalizar sus contratos y pagar la luz y el agua como cualquier otro vecino o vecina de El Ejido.

Desde el Grupo Socialista reclamaron al equipo de Gobierno del PP que deje de mirar hacia otro lado y tome medidas. «Lo que se está pidiendo es de sentido común: que todos los vecinos puedan tener contadores, pagar los suministros y vivir con unos servicios básicos dignos», subrayaron.

Los socialistas insistieron en que el problema de los enganches vinculados a actividades delictivas que existe en determinadas viviendas no se puede resolver castigando de forma colectiva a familias que quieren regularizar su situación. «Si hay casos concretos que perseguir, que se actúe sobre esos casos. Pero no se puede condenar a barrios enteros a vivir sin una solución estable cuando la mayoría de sus vecinos piden precisamente pagar y estar en regla», señalaron.

La moción aprobada por la Junta Local solicita la mediación e intervención urgente del Ayuntamiento para facilitar la instalación de contadores oficiales de electricidad y agua, así como una mejora real de los servicios públicos en estos barrios de Matagorda. Entre las demandas se incluyen también la limpieza viaria, el mantenimiento y ampliación del alumbrado público y una actuación urbanística que permita mejorar la habitabilidad del entorno.

Desde el Grupo Municipal Socialista denunciaron que El Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés soportan una situación impropia de un municipio como El Ejido. «Los barrios de Matagorda también son El Ejido y sus vecinos tienen que poder vivir con los mismos derechos», remarcó.