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La Junta Local de Matagorda insta a regularizar la luz en el Pozo de la Tía Manolica

El Grupo Socialista apoya la recogida de firmas impulsada también por la Junta Local para reclamar contadores oficiales y mejores servicios públicos

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El PSOE apoya la recogida de firmas.

Javier Cortés

El Ejido

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido mostró su apoyo a la moción aprobada por la Junta Local de Matagorda-Guardias Viejas, ... presidida por el socialista Ángel Sánchez, para reclamar al alcalde, Francisco Góngora, una solución urgente a la falta de contadores de luz y agua en El Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés. «Estos dos barrios de Matagorda llevan ya demasiado tiempo esperando una respuesta», subrayó el portavoz socialista, José Miguel Alarcón.

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