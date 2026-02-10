Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta lanza la plataforma de inversión 'Misión' para facilitar el acceso a financiación de startups

Jorge Paradela destaca que el objetivo es impulsar el crecimiento de los proyectos, la llegada al mercado y la captación de inversión

M. T.

Almería

Martes, 10 de febrero 2026, 18:27

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, ha anunciado hoy el lanzamiento de la ... plataforma de inversión 'Misión', una nueva infraestructura digital destinada a facilitar el acceso a la financiación de las startups andaluzas en el marco del proyecto Misión y a reforzar el impacto real de las políticas públicas de apoyo al emprendimiento digital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

