La Junta lanza la plataforma de inversión 'Misión' para facilitar el acceso a financiación de startups

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, ha anunciado hoy el lanzamiento de la ... plataforma de inversión 'Misión', una nueva infraestructura digital destinada a facilitar el acceso a la financiación de las startups andaluzas en el marco del proyecto Misión y a reforzar el impacto real de las políticas públicas de apoyo al emprendimiento digital.

«Se trata de la primera herramienta en este ámbito impulsada por una administración pública en España y su principal objetivo es tratar de impulsar la conexión de startups del ámbito digital de Andalucía con inversores», ha explicado el consejero durante una visita al Centro Misión de El Ejido, especializado en tecnología aplicada a la agricultura, junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el director gerente de la ADA, Raúl Jiménez, y el delegado territorial de la Consejería en la provincia, Guillermo Casquet.

Jorge Paradela ha explicado que el despliegue de esta nueva herramienta se enmarca en la evolución del proyecto Misión, en el que la Agencia Digital de Andalucía quiere ir un paso más allá impulsando un cambio progresivo en su modelo de intervención en emprendimiento digital situando el foco en el impacto real de los proyectos.

«Está concebido como una infraestructura digital que permitirá dar continuidad, coherencia y escala al trabajo en inversión y financiación del proyecto». De esta manera, «pasamos de la pura formación, mentoría, herramientas más convencionales a hacer algo sofisticado, con una infraestructura adecuada y pionero en cuanto a que una administración pública trata de poner en contacto el dinero que busca oportunidades y las oportunidades que merece encontrar ese capital», ha resumido Jorge Paradela.

El objetivo es que las startups crezcan, escalen, generen empleo, atraigan inversión y refuercen la competitividad del tejido productivo andaluz, especialmente en sectores estratégicos.

El consejero ha precisado que, en su fase inicial de despliegue, la plataforma de inversión Misión cuenta ya con 31 startups y 10 inversores registrados. Las startups que participan han pasado previamente por procesos de formación y acompañamiento especializado, orientados al mercado y a la inversión, lo que facilita interacciones más ágiles, eficaces y alineadas con las expectativas del capital inversor.

De cara a este año 2026, la plataforma aspira a consolidarse como espacio de referencia para visibilizar el potencial de las startups andaluzas, con la previsión de alcanzar alrededor de 30 inversores activos registrados a finales de abril.

La plataforma de inversión Misión opera en su versión actual como un directorio estructurado, ofreciendo fichas de startups e inversores junto con un sistema de filtros avanzados para organizar, explorar y analizar el ecosistema de manera eficiente. Ello permite a los inversores visualizar información homogénea sobre cada proyecto y aplicar filtros combinables por criterios clave tales como sector, modelo de negocio, etapa de desarrollo, si se encuentra o no en ronda de inversión, el ticket de financiación buscado y su localización geográfica. Esta capacidad de filtrado agiliza la identificación de proyectos alineados con intereses concretos y facilita la comparación sistemática de oportunidades.

La plataforma incorpora, además, un listado específico de inversores activos. Los gestores del ecosistema y las startups pueden segmentar estos perfiles utilizando filtros por etapa de inversión, verticales de interés, rango de ticket y localización. Esta doble capa de información, sobre la oferta de proyectos y la demanda de inversión, mejora la transparencia y favorece conexiones más ajustadas.

Gracias a esta estructura de directorios, la plataforma se consolida como «una herramienta de exploración y análisis del emprendimiento digital andaluz». Este directorio vivo y actualizable servirá de base para el despliegue de funcionalidades adicionales orientadas a la interacción, el seguimiento y la generación de nuevas oportunidades de inversión en fases posteriores.

Misión Agrotech, referente en innovación tecnológica en la agricultura

Por su parte, el alcalde ha señalado que «con este Centro de Emprendimiento Digital Agrotech, El Ejido se ha consolidado como referente en innovación tecnológica en la agricultura. 'Misión Agrotech', con una inversión de 1,4 millones, refleja cómo el municipio sigue impulsando el crecimiento económico, no solo en el ámbito agrícola, sino también en la digitalización del agro gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica, la sensorización y los drones».

«En El Ejido hemos creado un ecosistema de formación, innovación y emprendimiento, que actualmente acoge 29 startups. Este centro, con sus recursos tecnológicos de vanguardia, proporciona a los emprendedores y startups las herramientas necesarias para desarrollar soluciones que mejoren la producción, competitividad y sostenibilidad del sector. Cada nuevo proyecto demuestra que la tecnología y la innovación son esenciales para el futuro del agro, consolidando a El Ejido como un referente regional y nacional en agrotecnología.»

El Centro Misión de El Ejido se ha consolidado en 2025 como uno de los principales polos de emprendimiento digital de Andalucía, acogiendo el 31,2% del total de proyectos del programa Misión, situándose como el segundo centro con mayor número de startups, solo por detrás del centro de Jaén.

Las startups del centro almeriense desarrollan soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sector agrícola, con proyectos centrados en agricultura de precisión, uso de IoT y sensórica, inteligencia artificial, biotecnología, automatización, robótica y drones, alineados con las necesidades reales del tejido agroalimentario andaluz.

El proyecto Misión actúa como el instrumento desde el que se articula esta estrategia regional que combina programas de aceleración y alto rendimiento con infraestructuras digitales y una red de centros especializados que trabajan de forma coordinada en todo el territorio. El proyecto conecta a través de la innovación abierta a empresas emergentes con las consolidadas en cada sector, permitiendo testear soluciones innovadoras que den solución a las necesidades del ecosistema.

Misión es un proyecto de alcance regional impulsado por la Agencia Digital de Andalucía en el marco del programa Retech del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuenta con una inversión total de 12 millones de euros, de los que más de 8,6 millones proceden de fondos europeos.

El proyecto se articula a través de cuatro Centros de Emprendimiento Digital, ubicados en El Ejido (Agrotech), Jaén (Gaming y Contenidos Digitales), Alhaurín de la Torre (Smart Mobility) y el Puerto de Algeciras (Logística Portuaria). Cada centro aporta especialización sectorial y conocimiento del territorio, pero todos forman parte de una estrategia común orientada a generar coherencia, escala e impacto regional.

La hoja de ruta de 2026

Durante 2025, el proyecto Misión ha desplegado una intensa actividad de acompañamiento, con 601 acciones formativas, entre ellas 74 talleres, 63 masterclass y 464 mentorías especializadas, así como programas específicos de apoyo a la inversión, con 262 asistentes en ciclos formativos, 178 participantes en encuentros con inversores, 28 reuniones 'one-to-one' y 39 mentorías especializadas en financiación. Este trabajo ha permitido activar una primera red de inversores interesados y generar capacidades dentro de los proyectos.

En 2026, la actuación de la Agencia Digital de Andalucía da un paso más, orientándose de forma explícita a medir el impacto real de la intervención pública, especialmente en términos de acceso a mercado, captación de inversión y crecimiento de las startups. Los programas de Aceleración y Alto Rendimiento evolucionan hacia un enfoque más intensivo en tracción comercial, validación en mercado y preparación para la inversión.