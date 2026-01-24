Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera, María del Carmen Castillo, puso en valor el compromiso del Gobierno andaluz con una educación pública de calidad en El Ejido. IDEAL

La Junta invierte más de 17 millones de euros en la construcción de centros docentes en El Ejido

La consejera ha visitado las obras realizadas en la Escuela Infantil Las Norias, que han creado 20 nuevas plazas para menores de 3 años

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 24 de enero 2026, 00:03

Comenta

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha invertido 17,3 millones de euros en infraestructura educativa en El Ejido (Almería) desde el año ... 2019. Así lo ha asegurado la consejera María del Carmen Castillo durante su visita a las nuevas instalaciones de la Escuela Infantil Las Norias, donde ha conocido in situ el resultado de las obras de ampliación y mejora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Posibles nevadas en Granada capital y estos pueblos de la provincia: horas clave y zonas afectadas
  2. 2 Un terremoto se deja sentir de madrugada en el Cinturón de Granada
  3. 3 Fallece José María Guadalupe, exconcejal de Granada y columnista de IDEAL
  4. 4 El Ayuntamiento de Granada activa un plan especial ante la posible nevada del fin de semana
  5. 5

    Una jueza granadina instruirá la tragedia de Adamuz, el mayor siniestro de la alta velocidad española
  6. 6 Daña un coche aparcado y llama a la Policía Local de Albolote para autodenunciarse
  7. 7 La DGT pide evitar desplazamientos por carretera este fin de semana por fuertes nevadas
  8. 8 El pájaro más bonito del mundo vive en Granada
  9. 9 La caída de un muro por lluvias corta el tráfico ferroviario en un tramo de Córdoba
  10. 10

    El mercado invernal, un revulsivo para el Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta invierte más de 17 millones de euros en la construcción de centros docentes en El Ejido

La Junta invierte más de 17 millones de euros en la construcción de centros docentes en El Ejido