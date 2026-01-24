La Junta invierte más de 17 millones de euros en la construcción de centros docentes en El Ejido

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha invertido 17,3 millones de euros en infraestructura educativa en El Ejido (Almería) desde el año ... 2019. Así lo ha asegurado la consejera María del Carmen Castillo durante su visita a las nuevas instalaciones de la Escuela Infantil Las Norias, donde ha conocido in situ el resultado de las obras de ampliación y mejora.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha puesto en valor el compromiso del Gobierno andaluz con una educación pública de calidad en el municipio de El Ejido donde en los últimos ocho años se han finalizado 42 actuaciones, entre las que destacan la ampliación de los institutos Murgi, Francisco Montoya o el colegio La Paz, entre otros. También la construcción del nuevo colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar por más de 8,2 millones. «Son realidades que mejoran el día a día de las familias y aseguran que nuestros alumnos cuenten con los mejores espacios para su aprendizaje«, ha destacado.

Además, Castillo ha indicado que actualmente está en ejecución en el municipio almeriense la construcción del nuevo IES de Almerimar-Matagorda, con un presupuesto de 8,6 millones de euros. Esta actuación cuenta con financiación europea dentro del marco FEDER 2021-27.

Respecto a la Escuela Infantil Las Norias, Castillo ha informado de que en este centro se han realizado dos actuaciones de reparación y ampliación, una finalizada el pasado mes de julio y, la otra, prácticamente acabada, con una inversión conjunta de más de 424.000 euros.

De esta manera, la obra de ampliación ha permitido crear 20 plazas más para niños de 0 a 3 años mediante la construcción de un nuevo edificio de sesenta y siete metros cuadrados que albergará un aula y un aseo. El nuevo módulo se sitúa en la zona sureste de la parcela y estará adosado al edificio actual, el cual contiene, en una sola planta, aulas, cocina, comedor, cuarto de cunas, aseos y zona de administración.

En este sentido la consejera ha señalado que «la educación en el primer ciclo de Infantil es una herramienta fundamental para la conciliación y, sobre todo, para el éxito educativo temprano« y ha añadido que, «con estas 20 nuevas plazas, damos respuesta a la demanda de las familias de Las Norias, ofreciéndoles instalaciones de vanguardia, más sostenibles y seguras».

Asimismo, las obras han incluido la reforma de los espacios exteriores y la construcción de un porche sobre el que se han instalado placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, a fin de mejorar la eficiencia energética del centro.

Finalmente, se han llevado a cabo reparaciones en una escalera exterior y en el lucernario, la sustitución parcial del vallado del recinto, así como la renovación de un tramo de cubierta, en el que también se han eliminado elementos con fibrocemento. Esta actuación, con un presupuesto de 334.716 euros, cuenta con financiación europea del programa NextGenerationEU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En cuanto a la obra que finalizó el pasado julio, consistió en la reparación de elementos estructurales y de cimentación con una dotación presupuestaria de más de 89.500 euros.

El alcalde ha destacado que esta ampliación de la Escuela Infantil Las Norias, «es una magnífica noticia para las familias del núcleo, ya que permite crear nuevas plazas para niños de 0 a 3 años en una población de más de 9.000 habitantes, con casi un millar de menores en esa franja de edad». El primer edil ha subrayado que «esta actuación supone una firme apuesta por la educación pública desde las etapas más tempranas y, al mismo tiempo, por facilitar la conciliación familiar y laboral».

Asimismo, ha valorado el carácter sostenible del proyecto, que incluye un nuevo edificio de 67 metros cuadrados, la mejora de los espacios exteriores y la instalación de placas solares fotovoltaicas para avanzar en eficiencia energética.

En este sentido, el alcalde ha querido agradecer «el compromiso claro y tangible de la Junta de Andalucía con El Ejido, que se refleja en inversiones tan importantes como el plan de climatización de centros educativos, con 700.000 euros para el municipio, o la construcción del nuevo IES de Almerimar, entre otras».

Actualmente la Escuela Infantil Las Norias cuenta con ocho aulas con capacidad para 92 escolares menores de tres años. En concreto, un aula para 0 años, 4 para niños y niñas de 1 año y 3 para 2 años.