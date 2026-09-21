 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

La Junta invierte casi 1 millón de euros para mejorar el acceso del Hospital

El delegado territorial de Sanidad visita las nuevas instalaciones junto a la alcaldesa de El Ejido

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El delegado territorial de Sanidad visita las nuevas instalaciones junto a la alcaldesa de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Andalucía renovó el vestíbulo de entrada al edificio de Hospitalización y las salas de espera de las consultas externas del Hospital Universitario ... Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Esta renovación, por un importe en conjunto de 850.000 euros, dotó a estos espacios de mayor confort y de una mejor accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de los espacios.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

La Junta invierte casi 1 millón de euros para mejorar el acceso del Hospital

[]

La Junta invierte casi 1 millón de euros para mejorar el acceso del Hospital