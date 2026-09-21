La Junta invierte casi 1 millón de euros para mejorar el acceso del Hospital

La Junta de Andalucía renovó el vestíbulo de entrada al edificio de Hospitalización y las salas de espera de las consultas externas del Hospital Universitario ... Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Esta renovación, por un importe en conjunto de 850.000 euros, dotó a estos espacios de mayor confort y de una mejor accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de los espacios.

El delegado territorial de Sanidad y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, visitó las áreas renovadas del centro, donde informó de los trabajos realizados, además de asistir a la colecta de sangre y plasma organizada en el Hospital por el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería. Belmonte estuvo acompañado por el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez.

Belmonte evidenció en su visita la transformación del vestíbulo de entrada que luce una imagen renovada, mucho más luminosa, acogedora y cálida, al igual que las salas de espera de las consultas externas y el pasillo que conecta a los dos edificios principales.

«Actuación necesaria»

El delegado subrayó que«era una actuación necesaria para mejorar una de las zonas de más transitadas por pacientes, familiares y profesionales del hospital» haciendo hincapié en que «no solo ha sido una actuación estética, puesto que también se han transformado las zonas de trabajo de los profesionales de Admisión y de la Gestoría de Usuarios, además de aprovechar para optimizar la eficiencia energética y la confortabilidad».

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, explicó que «las obras tienen un gran impacto visual al cambiar por completo la configuración de los espacios y la fisonomía de la entrada a nuestro centro», poniendo en valor que «se ha hecho además manteniendo en todo momento la actividad».

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, destacó que «esta actuación es una muestra más del compromiso que mantiene el Gobierno Andaluz con El Ejido». «Esta inversión se suma a las que se han realizado en los últimos años de más de 20 millones de euros que se han traducido en mejoras constantes en la atención a los pacientes y el bienestar de los usuarios», recordó.

A su vez, Ibáñez añadió también las actuaciones que están en marcha y que están por llegar como el nuevo centro de salud de Ejido Este que «en pocos meses será una realidad» y un nuevo centro de salud para Almerimar para el que «ya hemos establecido líneas colaboración y diálogo con la Consejería en la cesión de una parcela»; Y resaltó que «la colaboración entre administraciones hace que siempre ganen los ciudadanos».

Reforma integral

La reforma del vestíbulo de Hospitalización supuso una inversión de 604.850 euros, dedicados a la renovación integral de acabados, instalaciones y mostradores de atención a los usuarios. Los cambios más evidentes incluyeron, por un lado, la creación tres despachos en la Unidad de Gestoría de Usuarios y, por otro, en la ubicación del mostrador de Información.

La actuación se completó con nuevos puestos de atención al usuario, diseñados expresamente para ofrecer una atención más cercana, cómoda y organizada, así como puestos de asistencia individualizada con mamparas acristaladas y soluciones acústicas que mejoran la privacidad, la confidencialidad y la organización del servicio. También se modernizó toda la red eléctrica y de comunicaciones, incluyendo una línea independiente de fibra óptica que optimizará la gestión administrativa y reducirá tiempos de espera.

Además, se renovó la carpintería exterior y las puertas de acceso, incorporando sistemas adaptados a personas con movilidad reducida. También se instaló iluminación LED de alta eficiencia y bajo deslumbramiento, que mejora la calidad lumínica y reduce el consumo energético, además se ha renovado el sistema de climatización, así como el de protección contra incendios y la señalización de emergencia.

La intervención en los diferentes lugares tuvo como objetivo humanizar los espacios, para lo que se han incorporado paneles decorativos en línea con la 'Guía de Humanización de Espacios' del SAS y se instalaron jardineras con plantas naturales en puntos estratégicos de circulación y espera.

Junto a la actuación en Hospitalización, en el edificio de Consultas Externas se invirtieron 248.960 euros para reformar las salas de espera, con el fin de poner a disposición de pacientes y acompañantes espacios mucho más cómodos. La obra incluyó la sustitución de los falsos techos por nuevos materiales con aislamiento acústico, reduciendo la reverberación y el ruido. Las luminarias fueron sustituidas por tecnología LED, que ofrece mejores resultados en cuanto a iluminación y eficiencia energética. Igualmente, se redistribuyó los espacios, mejorando la privacidad, se llevó a cabo una renovación integral del pavimento y se sustituyó puertas y revestimientos verticales.

Colecta de sangre

Por otro lado, en el espacio renovó del vestíbulo de hospitalización se llevó a cabo una colecta de sangre y plasma, en la que han participado profesionales, pacientes y acompañantes del Hospital Universitario Poniente. El delegado territorial de Sanidad y Consumo explicó que «esta es una más de las salidas programadas que organiza el Centro de Transfusiones de Almería, para mantener las reservas del Banco de Sangre y garantizar el consumo de hemoderivados en todos los hospitales de la provincia».

Por su parte el director gerente del Hospital Universitario Poniente señaló que «cada año nuestro centro suele acoger al menos dos visitas del Centro de Transfusiones, con una respuesta muy positiva y una colaboración activa por parte de los profesionales y de los propios pacientes».

Pedro Acosta explicó que «los hemoderivados, como los concentrados de hematíes, las plaquetas, el plasma y otros componentes son absolutamente esenciales para el normal funcionamiento de nuestro hospital y los de toda la provincia, ya que además de hacer un uso lo más eficiente posible de nuestras reservas es también necesario que desde los centros sanitarios fomentemos activamente la donación y contribuyamos a concienciar sobre ello al conjunto de la ciudadanía».