La Junta invertirá tres millones de euros en la ampliación del CEIP Andalucía de 'La Aldeilla'

La Consejería de Educación licitado las obras de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido por un importe que supera ... los 3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. De esta actuación informó la consejera María del Carmen Castillo en el Pleno del Parlamento.

En su intervención, la consejera resaltó que estas obras permitirán que el centro pase de los 225 puestos actuales a los 450, es decir que duplica la capacidad de plazas, transformando un centro de tipología C1 a un C2 con dos líneas completas de Infantil y Primaria.

Para ello, se construirá un edificio de nueva planta, conectado a los dos existentes, mediante una pasarela que dotará al colegio de biblioteca, comedor con cocina propia, sala de usos múltiples y gimnasio con vestuarios.

En la planta superior, se crearán ocho aulas polivalentes para Primaria y cuatro de pequeño grupo, comunicadas por ascensor, garantizando así la accesibilidad para todo el alumnado. Además, se reorganizarán los edificios actuales para ubicar las aulas de Infantil, y se creará un aula de Educación Especial con su aseo adaptado.

Características

A su vez, Castillo aseguró que se trata de un proyecto «que además mira al futuro en materia energética». El nuevo aulario contará con refrigeración adiabática, paneles solares fotovoltaicos, calefacción por aerotermia y ventilación natural con apertura automática de ventanas. En este sentido, señaló que «tras la obra, el colegio Andalucía será un colegio más sostenible y, en definitiva, un mejor centro para quienes van a pasar buena parte de su infancia allí».

Respecto a las instalaciones existentes, se reparará la instalación eléctrica, la calefacción y la carpintería del edificio principal. También se ampliarán los espacios exteriores con más porche, más zonas de juego, aparcamientos, jardines y espacio para un huerto escolar.

Esta actuación, que dotará al CEIP Andalucía de 1.898 metros cuadrados construidos más, forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, ejecutado por la Agencia Pública Andaluza de Educación y financiado por el Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

Por último, la consejera subrayó que desde 2019, la Junta destinó 18,3 millones a finalizar 44 obras de construcción, ampliación y mejoras en el municipio de El Ejido. Además, actualmente se encuentran en ejecución cuatro proyectos más por un valor de 8,8 millones. «Cuando hablamos de invertir en infraestructuras educativas, en realidad estamos hablando de algo más sencillo e importante: dar a cada niño y niña el espacio que merece para aprender, crecer y soñar con su futuro», dijo.

Visita

El pasado 11 de agosto, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, acompañó a la consejera de Educación, Carmen Castillo; el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco Góngora; y la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez Ropero, en una visita al CEIP Andalucía de Santa María del Águila, tras el anuncio por parte de La Junta de Andalucía de la licitación de las obras.

Unos días antes, la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, comunicaba la licitación de las obras de ampliación de este centro por un importe de 3.065.383,46 euros, con un plazo de ejecución previsto de doce meses. Una visita en la que también estuvieron presentes el concejal de Educación, Javier Rodríguez, el presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, Jerónimo Ibáñez; la directora del centro, Inmaculada Fernández; y el presidente del AMPA del centro, Francisco Ruiz.