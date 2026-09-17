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La Junta invertirá tres millones de euros en la ampliación del CEIP Andalucía de 'La Aldeilla'

La consejera destaca que esta actuación permitirá duplicar los puestos escolares de Infantil y Primaria

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Una de las intervenciones de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo en el Pleno del Parlamento.

Javier Cortés

El Ejido

La Consejería de Educación licitado las obras de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido por un importe que supera ... los 3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. De esta actuación informó la consejera María del Carmen Castillo en el Pleno del Parlamento.

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La Junta invertirá tres millones de euros en la ampliación del CEIP Andalucía de 'La Aldeilla'

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