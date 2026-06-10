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La Junta impulsa la II Edición 'FP Inspira. Conectando vocaciones'

Alonso señala que este encuentro permite mostrar las oportunidades formativas y laborales que ofrecen estas enseñanzas

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Foto del evento.
Foto del evento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP celebró en El Ejido la segunda edición del encuentro 'FP Inspira. Conectando vocaciones', una iniciativa diseñada para acercar ... la Formación Profesional al alumnado del municipio y mostrar las oportunidades formativas y laborales que ofrecen estas enseñanzas. El encuentro reunió en el Teatro Municipal a 180 estudiantes de los Institutos de Educación Secundaria Francisco Montoya, Fuente Nueva, Murgi, Pablo Ruiz Picasso, Santa María del Águila y Santo Domingo.

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La Junta impulsa la II Edición 'FP Inspira. Conectando vocaciones'

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