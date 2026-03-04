Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, informó en rueda de prensa de este nuevo servicio. IDEAL

La Junta impulsa la creación de un nuevo centro de Hemodíalisis en El Ejido

Las obras para su puesta en marcha comenzarán este mes de marzo, con un plazo estimado de ejecución de seis meses

J. Cortés

El Ejido

Miércoles, 4 de marzo 2026, 18:13

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, va a dotar a los ... pacientes renales de la Comarca del Poniente Almeriense con un nuevo centro de Hemodiálisis ambulatoria.

