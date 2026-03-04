La Junta impulsa la creación de un nuevo centro de Hemodíalisis en El Ejido

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, va a dotar a los ... pacientes renales de la Comarca del Poniente Almeriense con un nuevo centro de Hemodiálisis ambulatoria.

Este nuevo servicio abrirá sus puertas en El Ejido en los próximos meses, evitando desplazamientos, elevando la calidad de la atención e introduciendo muchas mejoras con criterios de humanización, sostenibilidad e innovación. El SAS ha adjudicado la licitación de este servicio para los próximos cinco años por un importe de más de 12,7 millones de euros.

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha informado hoy en rueda de prensa de este nuevo servicio, junto al gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el alcalde El Ejido, Francisco Góngora y el director Económico y de Servicios Generales del Hospital, David Hidalgo.

Juan de la Cruz Belmonte ha subrayado que «la próxima apertura de este nuevo centro responde a una demanda histórica de los pacientes renales de la Comarca del Poniente, muchos de los cuales debían hasta ahora trasladarse a Almería para recibir sus sesiones de Hemodiálisis, ante la imposibilidad física de ampliar las plazas disponibles en el Hospital Universitario Poniente».

Belmonte ha explicado que «el nuevo centro tendrá una capacidad máxima para atender a 180 pacientes, con hasta seis turnos diarios y ofrecerá una atención de la máxima calidad, guiada además por los criterios establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Unidades de Hemodiálisis».

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta ha señalado que «nuestro hospital será el centro de referencia para estos pacientes, a los que realizaremos desde aquí el seguimiento y control de su evolución, reforzando así nuestra capacidad asistencial para los pacientes renales de la comarca».

Acosta ha apuntado que «desde el Hospital Universitario Poniente veníamos demandando la creación de esta infraestructura, ya que, aunque nuestra unidad de Hemodiálisis ha crecido y mejorado notablemente sus instalaciones en los últimos años, nos enfrentábamos a la limitación del espacio físico para crear nuevos puestos de atención».

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, considera que «estamos ante una magnífica noticia para todas las personas con enfermedad renal crónica de nuestra comarca y especialmente del municipio de El Ejido, que ven como el Gobierno de la Junta de Andalucía da respuesta a sus necesidades y a su deseo de recibir tratamiento de Hemodiálisis más cerca de sus domicilios».

Góngora ha señalado que «la adjudicación establece además que la atención que se ofrezca esté basada en criterios de accesibilidad, confort, seguridad, sostenibilidad e innovación, lo que supone una garantía adicional».

Un presupuesto de 12.750.000 euros

La creación del Centro de Hemodiálisis Ambulatoria del Área del Poniente se incluye dentro de la nueva licitación del servicio de diálisis extrahospitalaria de la provincia de Almería, en el que se integran también los centros ya existentes hasta ahora en la ciudad de Almería y en Huércal-Overa.

El expediente de licitación contempla un importe global de 38,2 millones de euros para toda la provincia, de los que 12.750.000 euros se destinarán a la puesta en marcha y prestación del servicio durante cinco años en el nuevo centro de El Ejido.

Las nuevas instalaciones para la atención ambulatoria de hemodiálisis en el Poniente, de las que es adjudicataria la empresa Fresenius, estarán ubicadas en la calle Río Júcar, número 27 de el Ejido, a menos de tres kilómetros del que será su centro de referencia, el Hospital Universitario Poniente, con buenas conexiones con el resto de El Ejido y accesible a través del transporte público.

Las obras para su puesta en marcha comenzarán este mes de marzo, con un plazo estimado de ejecución de seis meses. El centro tendrá una superficie construida de 925 metros cuadrados, todos ellos en planta baja, por lo que será completamente accesible para personas con movilidad reducida. Contará con tres salas independientes, todas ellas exteriores y con luz natural, en las que se distribuirán 30 puestos de hemodiálisis operativos.

Está previsto que atienda a una media de 120 pacientes, distribuidos en cuatro turnos, aunque cuenta con una capacidad máxima de hasta 180 pacientes, en seis turnos. Su modelo asistencial está basado en el Proceso Asistencial Integrado para el tratamiento sustitutivo de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Para ello contará con un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en Nefrología, enfermeras especializadas en diálisis, personal auxiliar, técnicos, personal de apoyo y profesionales de atención social y soporte integral.

Novedades en la atención

Entre las principales novedades destaca la incorporación del Puesto de Acompañamiento Personal (PAP), un espacio específico que permitirá que los pacientes puedan iniciar su tratamiento acompañados por familiares o por profesionales sanitarios en un entorno más íntimo y adaptado a sus necesidades emocionales.

El centro integrará tecnología de última generación, con monitores de hemodiálisis con monitorización continua del sodio, planta avanzada de tratamiento de agua, sistemas de eficiencia energética, instalación solar fotovoltaica y medidas de ahorro y reutilización de agua, alineadas con los criterios de sostenibilidad impulsados por la Junta.

Asimismo, ofrecerá televisión individual en cada puesto, conectividad wifi, opciones personalizadas de sillón o cama y espacios complementarios como sala multiusos, biblioteca y gimnasio, configurando un entorno asistencial más confortable y centrado en el paciente.