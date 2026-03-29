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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, durante una intervención en la Junta de Gobierno. IDEAL

La Junta de Gobierno de El Ejido aprueba su hoja de ruta económica 2027-2029

El Plan Presupuestario es una herramienta clave que marca la evolución económico-financiera de los próximos tres años garantizando estabilidad

J. Cortés

El Ejido

Domingo, 29 de marzo 2026, 20:07

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido abordó una batería de asuntos clave para la gestión municipal, entre los que destaca la aprobación ... del Plan Presupuestario a Medio Plazo para el periodo 2027-2029, junto a distintos expedientes de contratación y medidas destinadas a mejorar los servicios públicos de la localidad.

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