La Junta de Gobierno de El Ejido aprueba su hoja de ruta económica 2027-2029

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido abordó una batería de asuntos clave para la gestión municipal, entre los que destaca la aprobación ... del Plan Presupuestario a Medio Plazo para el periodo 2027-2029, junto a distintos expedientes de contratación y medidas destinadas a mejorar los servicios públicos de la localidad.

Además de la aprobación de las habituales licencias otorgadas por las áreas de Urbanismo y Agricultura, se dio luz verde al Plan Presupuestario del Ayuntamiento a Medio Plazo (2027-2029) que, en cumplimiento de la normativa vigente, debe remitirse hoy al Ministerio. Un plan que confirma que El Ejido cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto durante todo el periodo analizado.

Documento

El documento refleja la solidez financiera del Ayuntamiento, con una deuda controlada y una estructura económica saneada. Se trata de una herramienta clave que marca la evolución de ingresos, gastos, inversiones y deuda en los próximos tres años, para garantizar la estabilidad, sostenibilidad y transparencia tanto para los vecinos como para los proveedores.

Asimismo, en materia de contratación también se aprobó el expediente relativo al servicio de mantenimiento técnico de los equipos de Televisión Digital Terrestre y de la emisora municipal Radio Ejido, ante la próxima finalización del contrato vigente.

Otros gastos

Asimismo, se aprobó una anualidad de 260.840 euros correspondiente al ejercicio 2026 para atender gastos derivados de contratos ya adjudicados por la Junta de Gobierno Local, entre los que se incluyen talleres de teatro, suministro de uniformidad policial, vehículos en régimen de renting o, servicio de retirada de grúa.

En el ámbito de la seguridad, el Ayuntamiento continúa reforzando los medios de la Policía Local con la aprobación de la licitación para la adquisición de dos vehículos tipo pick-up, con un presupuesto base de 70.180 euros, destinados a mejorar la respuesta ante emergencias climatológicas como inundaciones, granizo o fuertes vientos.

En el apartado de infraestructuras municipales y gestión de los servicios públicos de mantenimiento, la Junta de Gobierno aprobó el resto de aportación del Ayuntamiento de 1.200.000 euros correspondiente al ejercicio 2026 a la empresa Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE) para ejecutar las tareas de alumbrado público, parques y jardines, señalizaciones, red viaria y mantenimiento de los edificios públicos municipales.

Por su parte, se aprobó la aportación del Ayuntamiento de 100.000 euros correspondiente al ejercicio 2026 al Instituto Municipal de Deportes. De igual forma, se ha aprobado la certificación final de las obras de reposición del lucernario de la Casa Consistorial, que quedó dañado por la DANA, por un importe de 9.496 euros, dentro de una actuación global con un presupuesto superior a los 105.000 euros.

Contrato

Asimismo, se dio luz verde a la adjudicación del contrato para el suministro de una solución software destinada a la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE).

Por último, se aprobó la segunda fase de los contratos de patrocinio del 49º Festival de Teatro, que se celebrará del 1 al 30 de mayo, con un total de nueve contratos que ascienden a 20.922 euros.