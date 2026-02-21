La Junta de Gobierno adjudica la reparación del alumbrado exterior de San Agustín

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, 19 de febrero, en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó más de una decena de puntos en ... el orden del día que incluyeron licencias en el área de Urbanismo, entre ellas destaca la construcción de un conjunto residencial de 60 viviendas plurifamiliares en Almerimar, así como actuaciones con las que continuar avanzando en la gestión municipal a través de las áreas de Hacienda y Contratación.

Entre estos puntos se dio el visto bueno a la adjudicación del proyecto con el que se van a ejecutar las actuaciones necesarias para la reposición de los daños provocados por la DANA en el alumbrado exterior del núcleo de San Agustín. Una actuación que está financiada al 50% por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mediante tramitación de urgencia.

En concreto, las vías en las que se van a llevar a cabo estos trabajos de reposición son las carreteras de Roquetas de Mar y del Alcor y calles San Agustín, Norte, Juventud, España, Acequias, Motores, Estrella del Sur, Hortelano, Constelación, Melilla, Entinas, Estanques, Ángel de la Guarda, Sol, Luna y Aguacate.

La actuación comprende el desmontaje y la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevos puntos de luz con la ejecución de la red necesaria, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo. Se adjudica a la empresa NITLUX, S.A.U., por un importe ofertado de 143.745,39 euros.

Esta actuación se suma al resto de proyectos previstos para la reparación de daños provocados por la DANA que está acometiendo el Ayuntamiento en caminos, vías, alumbrado público en los cementerios municipales y cubierta del Cementerio de El Ejido, en señalización vertical y alumbrado exterior en el entorno del Bulevar. Una inversión que eleva el presupuesto total destinado a tareas de reparación de daños por encima del millón de euros.

Durante la Junta de Gobierno del jueves, 19 de febrero, también se aprobó el expediente de contratación para el suministro de dos vehículos nuevos por el sistema de renting para el servicio de Policía Local de El Ejido.