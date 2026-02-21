Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

La Junta de Gobierno adjudica la reparación del alumbrado exterior de San Agustín

El Ejido ·

La actuación comprende el desmontaje y la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevos puntos de luz

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 21 de febrero 2026, 11:55

Comenta

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, 19 de febrero, en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó más de una decena de puntos en ... el orden del día que incluyeron licencias en el área de Urbanismo, entre ellas destaca la construcción de un conjunto residencial de 60 viviendas plurifamiliares en Almerimar, así como actuaciones con las que continuar avanzando en la gestión municipal a través de las áreas de Hacienda y Contratación.

Te puede interesar

