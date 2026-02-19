Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Góngora indica que «muy pronto el nuevo Centro de Día de la Asociación Vivir será una realidad en El Ejido». IDEAL

La Junta destina casi 600.000 euros para construir el Centro de Día de la Asociación Vivir

El delegado territorial de Inclusión Social visita las obras y destaca el firme compromiso del Gobierno andaluz por mejorar la atención a las personas con daño cerebral de Almería

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 19 de febrero 2026, 23:32

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañado del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y la presidenta de ... Asociación Almeriense de Daño Cerebral Vivir, Dolores Prados, ha visitado las obras de construcción del Centro de Día que la entidad está ejecutando en el municipio ejidense, financiada al 100% con una subvención cercana a los 600.000 euros de la citada Consejería con Fondos Next Generation.

