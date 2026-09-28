La Junta adjudica por 2,8 millones de euros las obras de ampliación del CEIP Andalucía en la Aldeilla

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, adjudicó las obras de ampliación y reforma del Centro de Educación Infantil ... y Primaria (CEIP) Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido, que llevará a cabo la empresa Jocon Infraestructuras S.L por un importe de 2.867.666,23 euros y con un plazo de ejecución de doce meses.

Esta actuación permitirá transformar el CEIP Andalucía, actualmente de tipología C1 (una línea de educación infantil y otra de primaria), en un C2, con dos líneas por cada nivel educativo. De este modo, su capacidad se ampliará desde los 225 hasta los 450 puestos escolares, lo que hará posible la retirada de dos módulos prefabricados.

Para ello se construirá un edificio de nueva planta, conectado con los dos ya existentes, en el que se ubicarán los nuevos espacios necesarios; además, los aularios actuales se redistribuirán y reformarán. De esta forma, el centro educativo ejidense ganará 1.898 metros cuadrados construidos más y sus espacios podrán organizarse por niveles educativos. La nueva edificación, de dos plantas, contará en la altura superior con ocho aulas polivalentes para primaria, cuatro aulas de pequeño grupo, aseos y almacén.

Edificio

En la planta baja estarán los servicios de uso común, como biblioteca, comedor y cocina, sala de usos múltiples y gimnasio con vestuarios, además de un núcleo de aseos, aseos y vestuarios de uso no docente, cuartos para instalaciones, limpieza y basura y otro almacén. Ambas plantas estarán comunicadas por un ascensor, garantizándose la accesibilidad y la conexión con los aularios actuales a través de una pasarela.

Esta pasarela conectará, por la planta alta, con el edificio principal existente, el de mayor antigüedad, en cuya altura superior se ubican otras cuatro aulas polivalentes de primaria, que completarán las doce de las que finalmente dispondrá el centro. En planta baja se reorganizarán los espacios actuales para ubicar en ella cuatro aulas de infantil con sus correspondientes aseos y aulas exteriores.

Asimismo, dos aulas de infantil más, hasta sumar un total de seis, se mantendrán en el otro edificio existente en el centro, de solo una planta y en el que se localizan también los espacios de administración. En este último se acometerán otras reubicaciones e incluso una reforma para crear un aula de educación especial con aseo adaptado.

Las obras incluirán mejoras en el edificio principal, consistentes en la reparación de la instalación eléctrica, los aparatos de calefacción y las carpinterías de puertas y ventanas. Por último, se actuará en los espacios exteriores, donde se ampliarán las áreas destinadas a porche, juegos de infantil y primaria, estacionamiento, jardines y huerto.

Bioclimatización y eficiencia

El aulario de nueva construcción dispondrá de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, apoyada en una instalación de paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad que tendrá una potencia instalada de 18kW.

Este edificio disfrutará también de calefacción por aerotermia y emisores de aluminio de baja temperatura, y de un sistema de ventilación natural que controlará la calidad del aire interior mediante la apertura automática de las ventanas.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027.