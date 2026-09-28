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La Junta adjudica por 2,8 millones de euros las obras de ampliación del CEIP Andalucía en la Aldeilla

El centro incrementará su capacidad de 225 a 450 puestos escolares de Infantil y Primaria

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Boceto de la ampliación del centro.

Javier Cortés

El Ejido

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, adjudicó las obras de ampliación y reforma del Centro de Educación Infantil ... y Primaria (CEIP) Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido, que llevará a cabo la empresa Jocon Infraestructuras S.L por un importe de 2.867.666,23 euros y con un plazo de ejecución de doce meses.

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La Junta adjudica por 2,8 millones de euros las obras de ampliación del CEIP Andalucía en la Aldeilla

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