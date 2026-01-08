Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Góngora agradeció la concesión de 27,6 millones de euros en ayudas por parte de la Consejería de Agricultura para el municipio. IDEAL

La Junta abona 28,9 millones de euros para paliar daños de la DANA en la provincia

El consejero Ramón Fernández Pacheco visita este jueves en El Ejido una de las explotaciones afectadas por las lluvias torrenciales de 2024

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 8 de enero 2026, 17:29

Comenta

La Junta de Andalucía abonó 37,6 millones de euros en ayudas para compensar los daños ocasionados por la DANA de finales de 2024 en ... el campo andaluz. Así lo destacó este jueves el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, durante su visita a una explotación agrícola de El Ejido afectada por el temporal.

