La Junta abona 28,9 millones de euros para paliar daños de la DANA en la provincia

La Junta de Andalucía abonó 37,6 millones de euros en ayudas para compensar los daños ocasionados por la DANA de finales de 2024 en ... el campo andaluz. Así lo destacó este jueves el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, durante su visita a una explotación agrícola de El Ejido afectada por el temporal.

Durante la visita, realizada junto al alcalde del municipio, Francisco Góngora, el consejero subrayó que «la respuesta del Gobierno andaluz ha sido rápida y eficaz» y puso el acento en que las ayudas impulsadas por la Junta «son una realidad, ya están pagadas y están permitiendo a muchos agricultores seguir adelante tras unos meses muy difíciles».

Estas ayudas se enmarcan en la Medida 23 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y están dirigidas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que sufrieron pérdidas como consecuencia de la DANA y de borrascas posteriores. En total, 2.043 agricultores y ganaderos andaluces se beneficiaron de estas ayudas directas.

Almería, la más afectada y la que más recibe

Asimismo, el consejero destacó especialmente el caso de la provincia de Almería, una de las más castigadas por estos episodios meteorológicos adversos. En este territorio, 1.395 agricultores recibieron ya 28,9 millones de euros, lo que supone más del 76% del total de las ayudas concedidas en Andalucía por la DANA.

Como ejemplo, Pacheco citó la explotación visitada, propiedad de José Toro Ruiz, que cuenta con una superficie total de 1,74 hectáreas y que vio dañadas 0,97 hectáreas a causa del temporal. Este agricultor recibió 23.372 euros en ayudas directas, «un ejemplo claro de que las ayudas llegan y cumplen su objetivo», señaló.

A su vez, el consejero recordó que estos fenómenos meteorológicos extremos «por desgracia, cada vez son más frecuentes», por lo que reiteró el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de «estar siempre al lado del campo andaluz cuando más lo necesita, con hechos y no solo con palabras».

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, agradeció la concesión de 27,6 millones de euros en ayudas por parte de la Consejería de Agricultura para paliar los graves daños ocasionados por la DANA en el municipio. «Estas ayudas permitirán que 1.325 agricultores ejidenses puedan recuperar parte de lo perdido, tras unos daños que afectaron a más de 5.000 hectáreas de invernaderos, con importantes pérdidas en cubiertas, estructuras y producción». En este sentido, Góngora puso en valor «compromiso firme» de la Junta con El Ejido y con el sector agrícola, «estratégico no solo para la provincia, sino para toda Andalucía».

Ayudas al sector agrario

A su vez, el agricultor ejidense, José Toro, agradeció a la Junta el apoyo recibido con esta ayuda que llegó «como regalo de Reyes anticipado» y que «tan bien viene» para cubrir los gastos extraordinarios que tuvieron el año pasado con la pérdida de los cultivos y los daños en la cubierta del invernadero a causa del granizo. El 2025 fue «especialmente duro» para el campo andaluz, marcado por una sucesión de adversidades climáticas y sanitarias, como la DANA y las borrascas, la sequía y la lengua azul.

Ante esta situación, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural resolvió ayudas por un importe total de 53,8 millones de euros de fondos FEADER, destinadas a agricultores y ganaderos andaluces afectados por estos fenómenos adversos, beneficiando a 11.643 titulares de explotaciones agrarias y ganaderas en la comunidad autónoma.

En el caso de Almería, estas ayudas incluyen, además de las concedidas por la DANA (con 1.395 agricultores beneficiarios), ayudas específicas por sequía en la comarca del norte de la provincia, que han supuesto 2,47 millones de euros para 2.340 agricultores, a las que se suman los más de 7 millones de euros de fondos propios de la Junta concedidos en 2024 también para paliar los efectos de la falta de precipitaciones.