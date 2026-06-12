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El 15 de junio el IMD abre el plazo de preinscripción a las Escuelas Deportivas

La programación deportiva volverá a contar una veintena de disciplinas y que se desarrollarán en El Ejido y los núcleos del municipio

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Una de las actividades realizadas este curso.
Una de las actividades realizadas este curso. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido abrirá el lunes 15 de junio el plazo de preinscripción para participar el próximo curso ... 2026/27 las Escuelas Deportivas Municipales Escolares.

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