El 15 de junio el IMD abre el plazo de preinscripción a las Escuelas Deportivas

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido abrirá el lunes 15 de junio el plazo de preinscripción para participar el próximo curso ... 2026/27 las Escuelas Deportivas Municipales Escolares.

La edil de Deportes, María José Martín, destacó que «este proceso de preinscripción nos permite diseñar un programa deportivo más acorde a las demandas de los usuarios, además de mejorar la calidad del servicio que ofrecemos a los ejidenses».

La próxima temporada los más pequeños podrán elegir entre 20 modalidades deportivas distintas que se desarrollarán en El Ejido y los núcleos del municipio. La edil señaló que «el principal objetivo es seguir avanzando en la promoción de hábitos de vida saludable entre la población ejidense, porque el deporte es un instrumento fundamental para el desarrollo tanto físico como emocional y social para nuestros niños y niñas».

Las preinscripciones de las Escuelas Deportivas Municipales se pueden hacer de forma online a través de la web del IMD (imd.elejido.es), siendo necesario darse de alta como usuario en dicha web; y de manera presencial en la Casa del Deporte en horario de 8.30 horas a 14.00 horas y en el Pabellón de El Ejido de 17.00 horas a 22.00 horas.

Las preinscripciones deberán formalizarse con el pago de las mismas antes del 9 de octubre en el caso de los escolares y hasta 21 de septiembre para las Escuelas Deportivas de Adultos. Asimismo, el IMD ha establecido bonificaciones por uso deportivo familiar de hasta 27 euros. En caso de no realizarse el pago antes de la fecha establecida se procederá a anular de forma automática la plaza reservada.

El año de nacimiento mínimo para poder inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales es el 2022 y el año máximo, 2010.

Las modalidades que se ofertan desde el IMD abarcan todo tipo de deportes: atletismo, baile moderno, baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, multideporte, voleibol, escuela de naturaleza, judo, pádel, remo, piragüismo, tenis, taekwondo, triatlón, kárate y vela.

Las EDM se practicarán esta temporada en el Estadio de Santo Domingo; pabellones de El Ejido, Balerma, Santa María del Águila, Las Norias, San Agustín y Ejido Norte; Sala Polivalente de Matagorda; en los centros educativos Bahía Almerimar, Almerimar, Ramón y Cajal, Laimund, Diego Velázquez y Ciavieja; campos de fútbol El Palmeral de Balerma, Santa María del Águila y Las Norias; Campo de Rugby de Almerimar; Lago Victoria; Club Náutico Almerimar; Parque periurbano de El Ejido; Casa del Deporte; Club de Tenis y pistas de tenis junto al Campo de Rugby de Almerimar.

María José Martín señaló que «la creciente participación de nuestros escolares en las Escuelas Deportivas Municipales refleja el interés de los ejidenses por practicar deporte y por formar parte de un programa variado». Además, agradeció la implicación y apoyo de las familias en las EDM.

La edición 2025/26, que se clausuró recientemente, contó con la participación de 2.722 escolares. Por otra parte, el plazo de preinscripción de las Escuelas Municipales de Adultos se abrirá el martes 28 de julio.