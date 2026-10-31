Julia Ibáñez visita el estudio del tatuador ejidense Víctor Trujillo

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, visitó el estudio del tatuador profesional Víctor Trujillo, ubicado en la calle Granada, para conocer de cerca su ... trayectoria, su evolución en el sector y la actividad que desarrolla desde 2022.

Durante el encuentro, la primera edil pudo conocer la historia de Víctor, que comenzó a tatuar como afición y consiguió convertir su pasión por el dibujo y el arte en su profesión.

Julia Ibáñez destacó la importancia de apoyar y dar visibilidad al talento local, poniendo en valor «la capacidad de los profesionales como Víctor para transformar sus inquietudes y su creatividad en proyectos que contribuyen a enriquecer la actividad económica y artística del municipio».

Por su parte, Víctor Trujillo compartió con la alcaldesa su experiencia en el sector, así como la evolución de su trabajo, desde sus inicios hasta la actualidad. El tatuador ejidense convirtió su pasión por el dibujo y el arte en su profesión. En la actualidad cuento con clientes procedentes de distintos puntos de la provincia de Almería e incluso de otros países europeos, como Francia y Alemania.

Su trayectoria también le llevó a participar en convenciones de tatuaje celebradas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, donde tuvo la oportunidad de conocer a otros profesionales del sector y dar a conocer su trabajo.

En el ámbito artístico, el tatuador desarrolla principalmente su actividad en blanco y negro, una especialidad en la que presta especial atención al detalle y a la composición. Además, elabora sus propios diseños, creando propuestas personalizadas que reflejan su estilo y su manera de entender el tatuaje como una forma de expresión artística.