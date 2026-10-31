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Julia Ibáñez visita el estudio del tatuador ejidense Víctor Trujillo

En el ámbito artístico, el tatuador desarrolla principalmente su actividad en blanco y negro, una especialidad en la que presta especial atención al detalle y a la composición

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Un momento de la visita.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, visitó el estudio del tatuador profesional Víctor Trujillo, ubicado en la calle Granada, para conocer de cerca su ... trayectoria, su evolución en el sector y la actividad que desarrolla desde 2022.

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Julia Ibáñez visita el estudio del tatuador ejidense Víctor Trujillo

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