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Julia Ibáñez valora el gran trabajo de los Policías Nacionales en El Ejido

La alcaldesa mantiene una reunión para reforzar la coordinación seguridad en El Ejido

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, se reúne con el Comisario Jefe de la Policía Nacional, José Antonio Roca.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo la mañana de este miércoles un encuentro institucional con el Comisario Jefe de la Policía Nacional de ... El Ejido, José Antonio Roca Lezama, con el objetivo de abordar la situación de la seguridad en el municipio y reforzar la colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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Julia Ibáñez valora el gran trabajo de los Policías Nacionales en El Ejido

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