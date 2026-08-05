Julia Ibáñez valora el gran trabajo de los Policías Nacionales en El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo la mañana de este miércoles un encuentro institucional con el Comisario Jefe de la Policía Nacional de ... El Ejido, José Antonio Roca Lezama, con el objetivo de abordar la situación de la seguridad en el municipio y reforzar la colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Julia Ibáñez destacó que «la seguridad es fundamental en nuestra acción de gobierno» y que «se seguirá potenciando la coordinación entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del municipio». Asimismo, la alcaldesa elogió «la gran labor que realizáis, poniendo en juego vuestra propia integridad física para salvaguardar la de los demás», al tiempo que valoró «el gran trabajo de los 187 policías nacionales que conforman la Comisaría de El Ejido».

Coordinación

Por su parte, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación permanente y una coordinación eficaz que permita afrontar con garantías los retos a los que se enfrenta El Ejido en materia de seguridad, consolidando un modelo basado en la cooperación, el servicio público, la convivencia y la cohesión social.

Con este encuentro, el Ayuntamiento de El Ejido reafirma su voluntad de continuar impulsando políticas que contribuyan a mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de todos los ejidenses.