Julia Ibáñez recibe a Robert Privistirescu tras proclamarse campeón del mundo de Remo sub-19

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, recibió este martes al joven remero Robert Privistirescu, integrante del Club de Remo Tiempo Libre de El Ejido, ... tras proclamarse campeón del mundo de remo Sub-19 en la modalidad de Cuatro sin Timonel el pasado domingo, en el Mundial celebrado en Plovdiv (Bulgaria).

Durante el encuentro, en el que también estuvieron la concejala de Deportes, María José Martín, y el presidente del Club de Remo Tiempo Libre, Sergio Montero, la alcaldesa felicitó al deportista por el logro cosechado, destacando que «este triunfo supone un nuevo motivo de orgullo para El Ejido y pone de relieve el talento y la proyección de los jóvenes deportistas del municipio».

Robert Privistirescu formó parte de la selección española Sub-19 que participó en esta cita internacional, consiguiendo el oro en una de las modalidades más exigentes del remo.

El joven deportista cuenta con una gran trayectoria deportiva a la que también se suma su participación en el Campeonato de Europa Sub-19, en la modalidad de Cuatro Scull, celebrado el pasado mes de mayo, donde obtuvo la undécima posición.

Entre sus últimos éxitos destacan, además, el subcampeonato de España de Remoergómetro, la medalla de plata en el Open de Acceso al Equipo Nacional en Skiff Juvenil Masculino, el título de campeón de Andalucía de Skiff Juvenil Masculino, así como los títulos de campeón de España 1X AM, la medalla de plata 4x JF, y medallas de bronce en el 2- JF y Skiff CF

Robert Privistirescu compartió con la alcaldesa sus sensaciones durante la disputa de la competición, sus planes de futuro a corto plazo, ya que a partir del próximo mes de septiembre se marchará al Centro de Alto Rendimiento de Sevilla para continuar su preparación deportiva al más alto nivel, y sus proyectos académicos.

Los primeros pasos de Robert en el mundo del remo fueron en las Escuelas Deportivas Municipales de Remo, que gestiona el Club de Remo Tiempo Libre, desde donde supieron transmitirle no solo los conocimientos sino también la pasión por este exigente deporte.

En este sentido, la regidora municipal puso en valor «el trabajo que viene desarrollando desde hace más de dos décadas el Club de Remo Tiempo Libre, contribuyendo a la promoción de este deporte, a la formación de grandes deportistas y a la proyección de El Ejido en el panorama nacional e internacional».

El club recientemente logró 8 medallas en el Campeonato de Andalucía de Botes Cortos y alcanzó la tercera posición por clubes en el Campeonato de Andalucía de Botes Largos, con 12 embarcaciones en el podio. Grandes logros deportivos a los que se une en cuarto puesto por clubes a nivel nacional en la Copa Primavera, competición que contó con 33 clubes participantes.