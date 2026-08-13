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Julia Ibáñez recibe a Robert Privistirescu tras proclamarse campeón del mundo de Remo sub-19

Robert Privistirescu ha compartido con la alcaldesa sus sensaciones durante la disputa de la competición, sus planes de futuro a corto plazo y sus proyectos académicos

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, recibió este martes al joven remero Robert Privistirescu, integrante del Club de Remo Tiempo Libre de El Ejido, ... tras proclamarse campeón del mundo de remo Sub-19 en la modalidad de Cuatro sin Timonel el pasado domingo, en el Mundial celebrado en Plovdiv (Bulgaria).

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Julia Ibáñez recibe a Robert Privistirescu tras proclamarse campeón del mundo de Remo sub-19

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