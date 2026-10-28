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Julia Ibáñez recibe al piloto ejidense David Jiménez

La alcaldesa le felicitó por los logros cosechados durante la temporada anterior

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La alcaldesa, Julia Ibáñez, junto a la edil de Deportes y a la edil de Turismo, reciben al piloto.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la concejala de Deportes, María José Martín; y la concejala de Turismo, María Herminia Padial; recibió ... en el Ayuntamiento al piloto ejidense, David Jiménez, en un encuentro en el que compartieron los resultados de una temporada marcada por su evolución deportiva, sus destacados registros en competición y su proyección de futuro en el motociclismo internacional.

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Julia Ibáñez recibe al piloto ejidense David Jiménez

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