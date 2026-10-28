Julia Ibáñez recibe al piloto ejidense David Jiménez

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la concejala de Deportes, María José Martín; y la concejala de Turismo, María Herminia Padial; recibió ... en el Ayuntamiento al piloto ejidense, David Jiménez, en un encuentro en el que compartieron los resultados de una temporada marcada por su evolución deportiva, sus destacados registros en competición y su proyección de futuro en el motociclismo internacional.

El piloto, que comenzó a competir en 2022, afrontó esta temporada un importante reto deportivo al dar el salto desde Moto3 a la categoría de Stock del FMI MotoJunior World Championship, el Campeonato de Europa Junior, del equipo almeriense Team MDR Competición.

Un cambio de categoría que supuso un nuevo paso en su trayectoria y en el que demostró su capacidad para competir al máximo nivel pese a las dificultades con las que comenzó el año, condicionado por una lesión.

David Jiménez en esta temporada consiguió la segunda posición en una exigente carrera en el Circuito de Jerez, consolidándose de forma temporal en el Top 5 del Campeonato de Europa. También sobresale su actuación en MotorLand Aragón, donde cruzó la línea de meta en primera posición. Sin embargo, la victoria le fue retirada posteriormente al no cumplir por tan solo 80 gramos el peso mínimo establecido en el reglamento.

La alcaldesa le felicitó por los logros cosechados durante la temporada anterior y le deseó «toda la suerte en esta temporada en la que el piloto, que entrena bajo las órdenes de Paco Mármol, preparador de Pedro Acosta, en la escuela Pakosta Riders Factory, tiene como objetivo su participación en el Mundial de Supersport 600, categoría en la que le gustaría entrar, o Moto2».

En la misma línea, destacó que «David es un ejemplo del talento ejidense que ha convertido su pasión en su profesión y que lleva el nombre del municipio allí donde compite».

David Jiménez cerró la temporada siendo catalogado como uno de los pilotos más rápidos y con mayor velocidad punta de la parrilla, apuntando ya en sus planes de fututo hacia el Mundial de Supersport.