Julia Ibáñez realiza su primera visita a la cooperativa agrícola Camposol

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, visitaron las instalaciones de la entidad Camposol, la ... cooperativa más antigua del municipio, para conocer de primera mano cómo se están desarrollando los preparativos de cara a la nueva campaña.

La alcaldesa y el concejal mantuvieron un encuentro con el presidente de Camposol, Antonio García y miembros de la Junta Rectora, quienes trasladaron su intención de mantener una colaboración permanente con las cooperativas y organizaciones agrarias para seguir impulsando la competitividad de un modelo agrícola que ha convertido a El Ejido en un referente internacional en la producción y comercialización de frutas y hortalizas.

La primera edil destacó que «vamos a estar junto al sector para escucharles y apoyarles en todos los retos a los que se está enfrentando. Retos como la elevada incidencia de plagas, como el thrips parvispinus, o la subida de los costes de producción». Asimismo, puso en valor el trabajo que realizan agricultores y cooperativas.

En concreto, el presidente de Camposol destacó «su contribución a fortalecer el principal motor económico del municipio, generando riqueza, empelo y oportunidades, al tiempo que ha consolidado un modelo cooperativo basado en la excelencia, la profesionalidad y la mejora continua».

La alcaldesa agradeció el trabajo que realizan diariamente los agricultores y los profesionales de Camposol y de todo el municipio, destacando que «el esfuerzo, la innovación y la capacidad de adaptación del sector agrícola han sido claves para el crecimiento de El Ejido y seguirán contando con el respaldo del Ayuntamiento para afrontar los desafíos presentes y futuros».

Con esta visita, el Ayuntamiento continúa reforzando el diálogo directo con el tejido agrícola del municipio, reconociendo el papel estratégico que desempeñan las cooperativas en el desarrollo económico, la generación de empleo y la proyección internacional de la agricultura ejidense.

Camposol fue fundada en 1968, convirtiéndose en la cooperativa agrícola más antigua de El Ejido y un referente del cooperativismo en el municipio y en la provincia. En la actualidad cuenta con más de 280 socios agricultores, cerca de 300 hectáreas de invernadero y está especializada principalmente en la producción de pimiento, además de berenjena, pepino, calabacín, sandía y melón. Desde la campaña 2016-2017 forma parte de Única Group, reforzando así su capacidad de comercialización y competitividad en los mercados internacionales.