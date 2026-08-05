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Julia Ibáñez realiza su primera visita a la cooperativa agrícola Camposol

La primera edil y el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, han mantenido un encuentro con su presidente, Antonio García

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Un momento de la visita.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, visitaron las instalaciones de la entidad Camposol, la ... cooperativa más antigua del municipio, para conocer de primera mano cómo se están desarrollando los preparativos de cara a la nueva campaña.

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Julia Ibáñez realiza su primera visita a la cooperativa agrícola Camposol

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Julia Ibáñez realiza su primera visita a la cooperativa agrícola Camposol