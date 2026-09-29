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Julia Ibáñez pone en valor la trayectoria del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido

Con más de cinco décadas de trayectoria, esta entidad forma parte de la historia social y cultural del municipio

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Momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la edil de Cultura, Elena Gómez; y la edil de Turismo, María Herminia Padial; mantuvo un ... encuentro este martes con el presidente del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido, Manuel Fuentes; su secretario, José Lázaro; y su tesorero, Jesús Fornieles, para abordar la actividad que desarrolla este espacio de referencia para la vida social y cultural del municipio.

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