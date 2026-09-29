Julia Ibáñez pone en valor la trayectoria del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto a la edil de Cultura, Elena Gómez; y la edil de Turismo, María Herminia Padial; mantuvo un ... encuentro este martes con el presidente del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido, Manuel Fuentes; su secretario, José Lázaro; y su tesorero, Jesús Fornieles, para abordar la actividad que desarrolla este espacio de referencia para la vida social y cultural del municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa puso en valor la trayectoria de esta entidad y su contribución a la dinamización de la vida social del municipio, además de destacar la importancia de contar con espacios que permitan desarrollar actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas, así como iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos locales.

En la misma línea, subrayó que «El Ejido cuenta con un tejido asociativo y social muy activo, y es fundamental disponer de espacios que permitan a nuestros colectivos desarrollar sus actividades y favorecer la convivencia y la participación ciudadana».

Por su parte, la directiva del Círculo trasladó a la regidora la actividad que viene desarrollando la entidad y las distintas posibilidades que ofrecen sus instalaciones para continuar acogiendo iniciativas de carácter cultural, social y recreativo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido forma parte de la historia social y cultural del municipio. Fundado en los años setenta como un espacio de encuentro, ocio y convivencia para los vecinos, la entidad fue el principal motor cultural del municipio, contando con más de 2.000 socios y acogiendo el Festival de Teatro de El Ejido y la primera Biblioteca del municipio.

En la actualidad, sigue siendo punto de encuentro del tejido social y cultural con la celebración de fiestas en su terraza y bailes de sociedad. Asimismo, es sede del Club de Ajedrez de El Ejido y sus instalaciones acogen los ensayos de la Agrupación Musical Santa María de la Paz. Cabe destacar que el próximo sábado 10 de octubre la entidad celebrará el Día del Socio.