Julia Ibáñez destaca la apuesta por la innovación y diferenciación de la Cooperativa Cohorsan

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y el concejal de Urbanismo, Alberto González, visitaron las instalaciones de la ... cooperativa Cohorsan, ubicada en San Agustín, donde conocieron de primera mano la evolución de esta empresa, su capacidad de crecimiento y las últimas inversiones realizadas. Durante el recorrido estuvieron acompañados por su presidente, Juan Tomás Cano; el gerente, Ángel García Álvarez; y los miembros del Consejo Rector.

Cohorsan, fundada en 1980, está dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas. Actualmente cuenta con 432 socios a los que ofrecen una amplia cartera de servicios, desde asesoramiento fiscal y laboral, a suministros, auditorías energéticas, registro de huella de carbono y la recogida de plástico, tanto de cubierta como doble techo y desinfecto.

Una cooperativa que experimentó un crecimiento continuado durante las dos últimas décadas, consolidándose como una de las empresas de referencia del sector hortofrutícola. Durante la visita analizaron los proyectos, como ampliación de las instalaciones y de servicios a sus socios.

En 2025 recibió cerca de cinco millones de euros en ayudas procedentes de fondos operativos, de los que 2,2 millones de euros se destinaron a la ampliación de su nave y otros dos millones a la modernización de maquinaria e incorporación de nuevas líneas de manipulado. Unas actuaciones que le permitieron incrementar su capacidad productiva y avanzar en la modernización de sus instalaciones.

La alcaldesa comprobó que «las mejoras incorporadas en materia de tecnología y robotización suponen un nuevo salto cualitativo para la empresa, que le permitirán seguir avanzando en eficiencia, gestión, calidad y servicio».

Entre las últimas mejoras introducidas destacan las realizadas en la línea de producción de pepino snack, una de las especialidades en las que Cohorsan consiguió posicionarse como una de las principales empresas. Actualmente, produce cerca de 60 toneladas anuales de esta variedad y comercializa unas 250.000 tarrinas.

Ibáñez destacó «cómo la apuesta por la especialización, innovación y la diferenciación se convierte en un valor para nuestras empresas, como está demostrando Cohorsan, que ha sabido adaptarse a las necesidades, las tendencias del mercado y las nuevas exigencias del consumidor».

En la campaña 25-26 entraron a Cohorsan 78.970.674 kilos de productos, lo que supone un incremento del 14,03%. En total, 19.1 millones de kilos corresponden al pepino snack, 13,6 millones por kilogramo a calabacín verde, 13,1 millones por kilogramo a pepino Almería, 7,9 millones por kilogramo a pimiento y 4,5 a pepino verde. Estas cifras sitúan a la Cooperativa entre las más importantes del ranking de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).

La empresa es uno de los socios fundadores de Unica Group, que cuenta con 19 cooperativas, 25 centros logísticos, más de 12.000 empleados en campo y más de 5.000 en almacén, más de 5.000 agricultores, más de 100 productos en más de 9.000 hectáreas en producción.