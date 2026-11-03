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El Ejido

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Julia Ibáñez destaca la apuesta por la innovación y diferenciación de la Cooperativa Cohorsan

La alcaldesa ha resaltado que «las mejoras incorporadas en materia de tecnología y robotización suponen un nuevo salto cualitativo para la empresa, que le permitirán seguir avanzando en eficiencia, gestión, calidad y servicio»

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Un momento de la visita.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y el concejal de Urbanismo, Alberto González, visitaron las instalaciones de la ... cooperativa Cohorsan, ubicada en San Agustín, donde conocieron de primera mano la evolución de esta empresa, su capacidad de crecimiento y las últimas inversiones realizadas. Durante el recorrido estuvieron acompañados por su presidente, Juan Tomás Cano; el gerente, Ángel García Álvarez; y los miembros del Consejo Rector.

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