Julia Ibáñez se convierte en la primera alcaldesa de El Ejido

Este viernes, El Ejido celebró uno de los plenos más relevantes de los últimos años, ya que Julia Ibáñez se convirtió en la primera alcaldesa ... del municipio en toda su historia. Un Pleno de Investidura, que se realizó en el Ayuntamiento de El Ejido, y en el Ibáñez sustituyó a Francisco Góngora, como anterior alcalde del municipio, con 15 años de gobernanza, y que asumió la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

El evento contó con una gran asistencia de personajes políticos de la provincia de Almería. Uno de ellos fue el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina felicitó a Julia Ibáñez por esta nueva responsabilidad «en la que sabrá estar a la altura de la ocasión porque está muy preparada y tiene un gran equipo y una amplia experiencia en la gestión. El Ejido es uno de los motores de creación de riqueza y empleo de la provincia y Andalucía, y emblema agrícola internacional, y en esta nueva etapa estoy convencido de que consolidará y potenciará ese liderazgo».

A su vez, el presidente provincial mostró el firme compromiso de la Diputación Provincial de Almería «con los grandes proyectos transformadores que emprende el municipio en la actualidad y que redundan no sólo en el bienestar de los ejidenses sino en la mejora de servicios y la calidad de vida de toda la comarca». Entre estos proyectos cabe destacar las obras que se han llevado a cabo en los nuevos pabellones de El Ejido y Almerimar que cuentan con una inversión que supera los 10 millones de euros.

Otro de los asistentes a la toma de posesión fue el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, que destacó «la gran experiencia en gestión municipal» con la que cuenta la nueva alcaldesa del municipio almeriense de El Ejido, Julia Ibáñez, a la que definió como «una política de raza».

Fernández-Pacheco, que asistió a la toma de posesión de la nueva alcaldesa, acompañado por la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, afirmó que Julia Ibáñez es «una mujer joven y preparada, que va a encarnar como nadie los valores de Juanma Moreno, la estabilidad, el gobierno moderado, la sensatez y primar el interés general por encima de cualquier otra cuestión».

«Eso siempre se traduce en beneficios para el territorio», señaló el consejero de Agricultura, quien también tuvo palabras de elogio para Paco Góngora, nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Almería y exalcalde de El Ejido, «el hombre que le devolvió la normalidad al municipio y que ha sido capaz de coser la fractura social y económica que dejaron en esta ciudad unos muy malos dirigentes».