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Julia Ibáñez se convierte en la primera alcaldesa de El Ejido

El Ayuntamiento celebra la toma de posesión de la nueva regidora con un acto multitudinario y emotivo

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Julia Ibáñez se convierte en la primera alcaldesa de El Ejido

Javier Cortés

El Ejido

Este viernes, El Ejido celebró uno de los plenos más relevantes de los últimos años, ya que Julia Ibáñez se convirtió en la primera alcaldesa ... del municipio en toda su historia. Un Pleno de Investidura, que se realizó en el Ayuntamiento de El Ejido, y en el Ibáñez sustituyó a Francisco Góngora, como anterior alcalde del municipio, con 15 años de gobernanza, y que asumió la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

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