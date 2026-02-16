Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente fue arropado por miembros de la Junta, de la Diputación Provincial, Ayuntamientos de Almería y El Ejido junto a alumnos del centro. IDEAL

Juanma Moreno inaugura el CEIP Bahía de Almerimar, una demanda histórica de El Ejido

El presidente visita este centro, ya operativo tras una inversión de 9 millones, que da respuesta a una antigua reivindicación en la provincia de Almería

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 16 de febrero 2026, 15:19

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguró oficialmente en la mañana de este lunes el CEIP Bahía de Almerimar, en El Ejido, ... un centro educativo con capacidad para 450 alumnos, en cuya construcción el Gobierno andaluz invirtió nueve millones de euros, y que ya se estrenó el pasado mes de septiembre, con el arranque del presente curso escolar.

