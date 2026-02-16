Juanma Moreno inaugura el CEIP Bahía de Almerimar, una demanda histórica de El Ejido

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguró oficialmente en la mañana de este lunes el CEIP Bahía de Almerimar, en El Ejido, ... un centro educativo con capacidad para 450 alumnos, en cuya construcción el Gobierno andaluz invirtió nueve millones de euros, y que ya se estrenó el pasado mes de septiembre, con el arranque del presente curso escolar.

Durante su visita a las instalaciones, en la que ha compartido la mañana con alumnos y profesores del colegio, Moreno destacó que este nuevo centro da respuesta a una antigua reivindicación de toda la zona de Almerimar, localidad cuya población aumentó sensiblemente durante los últimos años hasta alcanzar hoy los 12.000 habitantes, consolidándose de esta forma como el segundo núcleo de población de El Ejido.

«Habéis luchado mucho por este colegio de infantil y primaria. Ni más ni menos que casi 10 años esperando para verlo hecho realidad hasta este curso, ya en marcha con alumnos que hoy llegan hasta tercero de Primaria», afirmó el presidente. En concreto, son 299 los niños matriculados actualmente en el centro, que está dotado con 18 aulas, biblioteca, gimnasio, comedor, servicios y diferentes equipos tecnológicos e informáticos.

«Se han dejado atrás las aulas prefabricadas y los problemas que han ido retrasando la construcción del CEIP Bahía Almerimar, pero en todo este tiempo, los maestros, los padres y madres y los estudiantes que ya habitaban este recinto, han dado lo mejor de sí. Para todos, este inicio de curso en septiembre pasado fue más especial que nunca. Un año de estreno. Un curso en el que reencontrarse con amigos y compañeros de siempre o conocer a algunos otros, pero en un colegio nuevo», destacó Moreno.

Para finalizar, el presidente de la Junta anunció que el Gobierno andaluz avanza en la licitación de la obra de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, una actuación igualmente muy esperada en El Ejido.

Desde el año 2019, en toda la provincia de Almería se hicieron 387 obras de ampliación y reformas o de construcción de 5 nuevos centros educativos, por valor de 93,5 millones de euros. A ello hay que sumar las 15 obras que están en ejecución (que implican una inversión de 31,5 millones), entre ellos tres nuevos IES.

Visita en septiembre

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visitó el pasado lunes 8 de septiembre las nuevas instalaciones del colegio Bahía de Almerimar en El Ejido, que supuso una inversión de más de 9 millones de euros para acoger a 450 niñas y niños de Infantil y Primaria.

En declaraciones a los periodistas, la consejera expresó su «enorme satisfacción» por la finalización de las obras del centro. Así, indicó que «esta intervención da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa y, a pesar de los imprevistos, el proyecto se ha completado a tiempo para el inicio del curso escolar». Además, destacó que las obras permitieron retirar diez aulas prefabricadas.

Esta actuación aseguró la consejera, reafirma el compromiso del Gobierno andaluz en materia educativa en el municipio de El Ejido, donde desde 2019 se finalizaron un total de 38 actuaciones de reforma, ampliación y mejora de infraestructuras con una inversión de 17,8 millones de euros.

Destacan las obras realizadas en el IES Murgi o las ampliaciones en el colegio Miguel Servet de Balerma y en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Montoya de Las Norias. Además, actualmente hay en ejecución, en construcción o en contratación, cinco obras por cerca de 9 millones de euros.

Por su parte, el alcalde, Francisco Góngora, agradeció a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la implicación que la Junta de Andalucía está demostrando con El Ejido y destacó «el impulso que el Gobierno andaluz está dando a la educación en nuestro municipio, desbloqueando infraestructuras muy necesarias como este colegio Bahía de Almerimar que llevábamos demandando desde hace más de 15 años, por el crecimiento exponencial de población que está registrando Almerimar».

Demanda

Una demanda a la que Góngora lamentó que «la anterior administración no le dio respuesta y que ahora se convierte en una realidad gracias al trabajo serio que está desarrollando el Gobierno autonómico y a la implicación de la Junta con nuestro municipio, como también lo hará próximamente el instituto, cuyas obras avanzan a buen ritmo».

El primer edil recordó que Almerimar cuenta actualmente con más de 12.000 residentes, entre los que destaca especialmente un elevado número de familias jóvenes, con niños en edad escolar». El colegio Bahía de Almerimar dispone de dos líneas de infantil y Primaria, es decir 18 aulas polivalentes con capacidad para 450 puestos escolares. Entre sus espacios hay 6 aulas de Infantil con sus correspondientes aseos y 12 aulas polivalentes de Primaria, cuatro aulas de pequeño grupo y aula de Educación Especial.

Estructura

Como espacios comunes, el centro dispone de sala de usos múltiples, biblioteca, gimnasio con vestuarios, comedor, cocina, aseos, almacenes y los cuartos para instalaciones y limpieza. En el área de administración se localizan los despachos de dirección y jefatura de estudios, sala de profesorado, la conserjería y reprografía, la secretaría y archivo y despachos para la asociación de padres y madres del alumnado y del propio alumnado.

En el exterior se dispuso un porche, zonas de juegos, pista polideportiva, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos, hasta sumar una superficie construida total de 3.294 metros cuadrados.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020 y 2021-27.