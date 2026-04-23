Juan Magán y Merche iniciarán San Marcos

Todas las fiestas tienen su ambiente, sus lugares míticos, una gastronomía que se asocia a los festejos, pero sin duda, le suele acompañar música, que ... por lo general suele ser de estilos variopintos. Las Fiestas de San Marcos de este año en El Ejido contarán con hasta tres conciertos, una actuación musical y una sesión de un dj, todos ellos de forma gratuita, para acompañar a los fieles seguidores de esta bella tradición de este municipio del Poniente.

El viernes 24 de abril se iniciarán los conciertos con uno de los 'bombazos' de las Fiestas de San Marcos, de la mano de Juan Magan (Badalona, Barcelona), que actuará sobre las 22.30 horas de la noche en el Parque Municipal, con una previsión de asistencia de hasta 8.000 personas, según indicaba el alcalde de El Ejido.

Juan Magán es uno de los grandes referentes del Electrolatino, siendo un estilo musical de baile que fusiona ritmos latinos (salsa, merengue, bachata, dembow) con música electrónica, pop y música urbana. Con canciones tan reconocibles como 'Ella no sigue modas', 'Te voy a esperar' y 'Ayer la vi' espera que la gente que asista se divierta 'Bailando por ahí'.

Música en directo

El Parque Municipal se convertirá en el epicentro musical durante las Fiestas de San Marcos, que además de celebrar el concierto de Juan Magan, albergará este sábado a partir de las 13.30 horas la actuación musical de la Asociación Cultural Francisco Velarde.

A partir de las 16.00 horas, San Marcos contará con otra de las grandes recitales más llamativos de las Fiestas como el concierto de Merche. La cantante y compositora gaditana cuenta en estilo particular con el pop en español, caracterizado por baladas románticas, ritmos andaluces y letras sentimentales sobre amor y superación, sumando los últimos años ritmos latinos y urbanos.

Canciones que van desde 'Abre tu mente, 'Eras tú', 'Te lo mereces' 'Labios de rojo' y 'Ya no me digas lo siento' destacan entre sus álbumes. A su vez, la música seguirá siendo protagonista en la jornada de este domingo, ya que la banda 'Por un Puñado de Tercios' más una sesión de un dj, serán los encargados de poner el broche final a las Fiestas de San Marcos. Mismamente, desde el Ayuntamiento se invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, cultura y ocio, reforzando la identidad local y el atractivo turístico de El Ejido.

Seguridad

Estos festejos conllevan el trabajo de muchas personas y para que funcionen de manera correcta y se desarrollen sin ningún incidente, contará con un operativo con la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, reforzada por unidades especializadas, además de la participación de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico. La Policía Nacional desplegará también un dispositivo especial con 150 efectivos y unidades de refuerzo, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Además, este año se contará con la incorporación de una Unidad de Caballería durante la Fiesta de las Habas, la instalación de un Puesto de Mando Avanzado de la Policía Local en el Parque Municipal y la participación del grupo GOAP en la procesión. Asimismo, se activará el Plan de Emergencias Municipal en fase de prealerta durante todos los días festivos.