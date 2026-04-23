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Uno de los conciertos de la edición del año pasado. IDEAL
Fiestas San Marcos 2026

Juan Magán y Merche iniciarán San Marcos

El Ejido ·

Electrolatino, pop melódico, balada pop, rock e indie serán los estilos musicales que acompañen estas Fiestas

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 23 de abril 2026, 12:58

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Todas las fiestas tienen su ambiente, sus lugares míticos, una gastronomía que se asocia a los festejos, pero sin duda, le suele acompañar música, que ... por lo general suele ser de estilos variopintos. Las Fiestas de San Marcos de este año en El Ejido contarán con hasta tres conciertos, una actuación musical y una sesión de un dj, todos ellos de forma gratuita, para acompañar a los fieles seguidores de esta bella tradición de este municipio del Poniente.

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