Jóvenes potencian su talento con un Campamento Digital

Los jóvenes de entre 12 y 17 años aumentaron sus habilidades para gestionar mejor su tiempo online y su privacidad en redes

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, asiste a una de las jornadas en el municipio.

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha acompañado a los menores en su última jornada del Campamento Digital estival que a lo largo del mes de julio se ha desarrollado en el Espacio Murgijoven.

Una veintena de menores de entre 9 y 17 años han participado en esta iniciativa impulsada por la Fundación Cibervoluntarios, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI) puesto en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha destacado la importancia de que los menores «reciban una correcta formación digital, no sólo porque cada vez pasan más tiempo de ocio conectados, sino porque son muchos los trámites que se pueden realizar digitalmente y muy valiosa la información que se puede encontrar, si se sabe ser crítico en su uso».

De esta manera, esta iniciativa digital ha tenido como objetivo garantizar las habilidades tecnológicas para un uso seguro y responsable de la tecnología, potenciar el talento digital y fomentar el pensamiento crítico entre los más jóvenes.

Así, los participantes han aprendido a usar la tecnología, a comprenderla y a aprovecharla como herramienta de desarrollo personal y profesional.

Dos han sido los grupos desarrollado. El primero de ellos, dirigido a menores de 9 a 12 años, les ha ofrecido la oportunidad de aprender a buscar información valiosa en la red y crear contenido digital, pero también a identificar bulos y evitar la difusión de noticias falsas, además de reconocer riesgos en internet y cómo mantenerse seguros.

«Al igual que enseñamos a nuestros menores a moverse en el mundo físico y a identificar los peligros que deben evitar en su día a día tanto en la calle como en sus relaciones sociales, también tenemos que darles las herramientas para que sepan hacerlo con seguridad en espacios que para ellos son igual de cotidianos y cercanos como son cada vez más los entornos digitales», ha incidido el edil de Juventud y Educación.

Por otra parte, el segundo de los campamentos digitales que se han llevado a cabo en el Espacio Murgijoven ha estado dirigido a menores de entre 12 y 17 años, y ha abordado durante su desarrollo la privacidad en redes sociales, la gestión de contenido en la nube, la detección de posibles situaciones de ciberacoso, así como el uso de herramientas digitales como Canva o Generally o incluso la búsqueda de empleo a través de internet.

Todos los participantes han recibido su certificado oficial DigComp, que acredita sus competencias digitales según el marco europeo, aportando un valor diferencial a su formación académica y profesional.