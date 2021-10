José Miguel Alarcón (PSOE) «Creo que es bueno para los ciudadanos que esto termine»

El PSOE ha pasado en estos diez años que ha durado la instrucción del caso en el que estaba acusado el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, de pedirle al alcalde que presentara su dimisión en reiteradas ocasiones durante el anterior mandato a firmar un acuerdo de gobernabilidad por la estabilidad y el futuro de El Ejido tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox.

Ahora la sentencia permite que ese acuerdo de gobierno siga adelante y dando vía libre a proyectos ambiciosos que tienen ambos entre manos para el municipio.

En este sentido, José Miguel Alarcón, secretario general de los socialistas ejidenses y concejal del grupo municipal socialista, explica a IDEAL que, en relación a la solicitud de dimisión, «como concejales y grupo de la oposición hicimos lo que teníamos que hacer y lo que hubiera hecho cualquier grupo político en la oposición, con las acusaciones tan graves que tenía».

Y en cuanto al acuerdo, Alarcón apunta que «antes de firmar los acuerdos que firmamos, valoramos mucho la situación, y se valoraron dos temas principalmente. Uno era la situación que tenía el alcalde judicialmente y otra la que tenía nuestro pueblo. Y ha salido bien para el alcalde y para todos». Y es que los socialistas consideraban que no podían dejar en manos de un equipo de gobierno sin mayoría, con la inestabilidad que eso generaba para el municipio «temas tan importantes como los Fondos de Regeneración, el agua, el presupuesto, los remanentes…».

Un acuerdo que, ahora, con la sentencia en la mano y la absolución de Francisco Góngora, seguirá adelante y como señala Alarcón «va a ser más fácil todo y para todos», a tiempo que añade que van a seguir trabajando en lo que tienen entre manos, «grandes proyectos que creo que van a salir todos».

En esta línea el secretario general de los socialistas ejidenses se alegraba también desde el punto de vista personal «de que el alcalde salga absuelto, por él y como cualquier concejal que le hubiera pasado lo mismo, pero a Paco lo conozco desde hace 25 años, que llevamos juntos en este pueblo trabajando por los ciudadanos, él en un partido y yo en otro. Ahora no estamos gobernando juntos porque no hay coalición de gobierno, pero sí tenemos una mesa de diálogo permanente, donde si no pasa nada van a salir muchos proyectos que buena falta hace».

Una absolución que además también subrayaba Alarcón beneficiará al municipio. «Creo que es bueno para los ciudadanos que esto termine y especialmente para él«.

Alarcón aprovechaba también para criticar la lentitud de la Justicia. «Lo único que tengo que decir es que la Justicia llega, pero ha sido demasiado tiempo, son diez años. Se trata de un cargo público, un alcalde y creo que en estos casos tiene que ser todo más rápido y que se resuelvan estos temas con más celeridad».