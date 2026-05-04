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José Gilbert pronuncia el V Pregón Rociero

En la misa participó el Coro de la Hermandad del Rocío de El Ejido

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Un momento del acto.
Un momento del acto. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Dentro de los actos de culto en honor a María Santísima del Rocío organizados por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de El Ejido ... este sábado se llevó a cabo el V Pregón Rociero que pronunció José Enrique Gilabert Rodríguez, de la Hermandad del Rocío de Almería.

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José Gilbert pronuncia el V Pregón Rociero

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