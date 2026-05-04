José Gilbert pronuncia el V Pregón Rociero

Javier Cortés El Ejido 04/05/2026 a las 19:25h.

Dentro de los actos de culto en honor a María Santísima del Rocío organizados por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de El Ejido ... este sábado se llevó a cabo el V Pregón Rociero que pronunció José Enrique Gilabert Rodríguez, de la Hermandad del Rocío de Almería.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; los concejales Julia Ibáñez y Manuel Martínez; y el presidente de la Junta Local, Inocencio Gabriel Manzano, asistieron al pregón que se realizó en la parroquia 'Sagrada Familia' de Almerimar' y contó con fieles que no quisieron perderse este acto cargado de tradición y devoción que se cerró con la Santa Misa, oficiada por Antonio Jesús Manzano Soriano y en la que participó el Coro de la Hermandad del Rocío de El Ejido.