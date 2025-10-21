Una jornada sobre la IA para impulsar la actividad empresarial en El Ejido La Cámara de Comercio de Almería y el Consistorio ejidense organizan una jornada para aprovechar la Inteligencia Artificial

La jornada se llama 'Tu nuevo asistente se llama IA: descubre qué puede hacer por la innovación de tu negocio.

J. Cortés El Ejido Martes, 21 de octubre 2025, 16:15

Medio centenar de empresarios de El Ejido participaron en una jornada de formación sobre Inteligencia Artificial organizada por el Ayuntamiento de El Ejido y la Cámara de Comercio de Almería, que se llevó a cabo en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE).

La iniciativa forma parte del programa Pyme Innova, que surgió fruto del protocolo de actuación firmado entre el Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería, para el impulso de la actividad empresarial en el municipio.

La edil de Comercio, María Herminia Padial, subrayó que, «a través de este acuerdo de colaboración ponemos en marcha actuaciones que contribuyan a la mejora del acceso a la información y de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente con la que lograr un crecimiento económico sostenido, promoviendo un entorno más dinámico y competitivo para nuestros negocios locales».

Bajo el título 'Tu nuevo asistente se llama IA: descubre qué puede hacer por la innovación de tu negocio', los participantes pudieron acercarse de manera práctica al uso de esta herramienta accesible, útil y eficiente que puede contribuir a ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones y realizar tareas como redacción de textos, organización de documentación, atención al cliente o automatización de procesos repetitivos, entre otros.

El consultor en automatización e IA, Juanjo Rodríguez, quien además es divulgador a través de Youtube con más de 6.000 suscriptores, fue el encargado de conducir esta formación y resolver las dudas de los asistentes.

Esta es la tercera acción formativa del programa Pyme Innova, que aborda temas de la máxima actualidad tales como la 'Factura Digital' (Ley antifraude), 'Kit Digital' o 'Redes Sociales para hacer crecer tu negocio'.

Además de los programas de formación y capacitación para empresas y empleados, entre las iniciativas contempladas en el acuerdo entre Ayuntamiento y Cámara de Comercio se incluye el acceso a plataformas de información y recursos empresariales, y la creación de redes de contacto que faciliten la colaboración y el intercambio de experiencias entre las empresas locales.

Asimismo, se impulsará la digitalización de los negocios, lo que les permitirá adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y mejorar su competitividad.