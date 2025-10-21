Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La jornada se llama 'Tu nuevo asistente se llama IA: descubre qué puede hacer por la innovación de tu negocio. IDEAL

Una jornada sobre la IA para impulsar la actividad empresarial en El Ejido

La Cámara de Comercio de Almería y el Consistorio ejidense organizan una jornada para aprovechar la Inteligencia Artificial

J. Cortés

El Ejido

Martes, 21 de octubre 2025, 16:15

Comenta

Medio centenar de empresarios de El Ejido participaron en una jornada de formación sobre Inteligencia Artificial organizada por el Ayuntamiento de El Ejido y la Cámara de Comercio de Almería, que se llevó a cabo en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE).

La iniciativa forma parte del programa Pyme Innova, que surgió fruto del protocolo de actuación firmado entre el Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería, para el impulso de la actividad empresarial en el municipio.

La edil de Comercio, María Herminia Padial, subrayó que, «a través de este acuerdo de colaboración ponemos en marcha actuaciones que contribuyan a la mejora del acceso a la información y de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente con la que lograr un crecimiento económico sostenido, promoviendo un entorno más dinámico y competitivo para nuestros negocios locales».

Bajo el título 'Tu nuevo asistente se llama IA: descubre qué puede hacer por la innovación de tu negocio', los participantes pudieron acercarse de manera práctica al uso de esta herramienta accesible, útil y eficiente que puede contribuir a ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones y realizar tareas como redacción de textos, organización de documentación, atención al cliente o automatización de procesos repetitivos, entre otros.

El consultor en automatización e IA, Juanjo Rodríguez, quien además es divulgador a través de Youtube con más de 6.000 suscriptores, fue el encargado de conducir esta formación y resolver las dudas de los asistentes.

Esta es la tercera acción formativa del programa Pyme Innova, que aborda temas de la máxima actualidad tales como la 'Factura Digital' (Ley antifraude), 'Kit Digital' o 'Redes Sociales para hacer crecer tu negocio'.

Además de los programas de formación y capacitación para empresas y empleados, entre las iniciativas contempladas en el acuerdo entre Ayuntamiento y Cámara de Comercio se incluye el acceso a plataformas de información y recursos empresariales, y la creación de redes de contacto que faciliten la colaboración y el intercambio de experiencias entre las empresas locales.

Asimismo, se impulsará la digitalización de los negocios, lo que les permitirá adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y mejorar su competitividad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  2. 2 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  5. 5 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  6. 6 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  7. 7 Meteorología avisa de lluvias en Granada y otras zonas de Andalucía: las horas con tormentas
  8. 8 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  9. 9 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  10. 10

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una jornada sobre la IA para impulsar la actividad empresarial en El Ejido

Una jornada sobre la IA para impulsar la actividad empresarial en El Ejido