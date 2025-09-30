Una jornada en Los Percheles para la conciencia ambiental

J. C. El Ejido Martes, 30 de septiembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La concejala de Turismo, María Herminia Padial, participó hace unos días en una jornada de concienciación ambiental en el marco del Programa de la Red de Observadores de Flamencos de Punta Entinas, que este año lleva a cabo su segunda edición, y que está impulsado por la Asociación de Educación Ambiental 'El Árbol de las Piruletas' y por la Cooperativa Eurosol, a través de su Plan de Sostenibilidad.

Esta jornada se desarrolló en la playa de Los Percheles y estuvo guiada por Moisés Palmero, junto a la gerente de Eurosol, María del Carmen Cano; el jefe de producción, Manuel Sánchez; trabajadores, socios y familiares. En el segundo proyecto se está trabajando la literatura y la educación ambiental, a través de una quincena de actividades, implicando a centros educativos y bibliotecas, además de la elaboración de un libro sobre los flamencos.

Este programa fue presentado el pasado mes de junio en el Centro de Interpretación de Punta Entinas como una de las actividades más destacadas que se incluyeron en VIII Semana del Medio Ambiente organizada por el Consistorio ejidense.

Por otro lado, la edil de Turismo, María Herminia Padial, indicó en referencia al Turismo y a la Naturaleza de El Ejido que «la apuesta por la calidad y la sostenibilidad es una pieza clave de nuestro turismo como reflejan los talleres y excursiones al Paraje de Punta Entinas - Sabinar, las rutas en barco para concienciar sobre la Posidonia o las campañas medioambientales como 'Mi Playa Bonica', 'Tu Playa Limpia' junto a Avanza en Verde' o Mares que saben', entre otras actividades.