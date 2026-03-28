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Uno de los momentos de la jornada. IDEAL

Una jornada para conocer a fondo las Artineras de El Ejido

La jornada tenía como objetivo principal el de dar a conocer a la ciudadanía las Artineras, un hábitat prioritario de gran valor ambiental incluido y protegido dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 28 de marzo 2026, 21:28

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El pasado 21 de marzo, para conmemorar el Día de los Bosques, el de la Poesía, el inicio de la primavera y el Día Mundial ... del Agua, las Asociaciones Plataforma Ejido Sostenible y El árbol de las piruletas, junto al Ayuntamiento de El Ejido, el CEIP Laimún y las asociaciones culturales Ángel Aguilera y Athenna, celebraron una jornada de concienciación, sensibilización y limpieza en el LIC Artos de El Ejido.

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