Una jornada para conocer a fondo las Artineras de El Ejido

El pasado 21 de marzo, para conmemorar el Día de los Bosques, el de la Poesía, el inicio de la primavera y el Día Mundial ... del Agua, las Asociaciones Plataforma Ejido Sostenible y El árbol de las piruletas, junto al Ayuntamiento de El Ejido, el CEIP Laimún y las asociaciones culturales Ángel Aguilera y Athenna, celebraron una jornada de concienciación, sensibilización y limpieza en el LIC Artos de El Ejido.

La jornada tenía como objetivo principal el de dar a conocer a la ciudadanía las artineras, un hábitat prioritario de gran valor ambiental incluido y protegido dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Está conformado por dos especies, características de las zonas semiáridas del sudeste español, y catalogadas como especies en peligro de extinción a nivel nacional: La principal es el arto negro, Maytenus senegalensis subsp. europea y, en menor medida, el azufaifo o arto blanco, Ziziphus lotus.

Moisés Palmero, educador ambiental, declaraba que «además de su singularidad y su estado de conservación, tiene un gran valor cultural y etnográfico. Es uno de los cuatro bosques protegidos del municipio y que los romanos de la antigua Murgi utilizaron para su sustento. Es por eso que tenemos que conocerlo, darle la importancia que tiene y conservarlo para las generaciones futuras».

El LIC Artos de El Ejido se declaró en 2006 y ocupaba una superficie de 264,44 hectáreas, de las 26.000 hectáreas que ocuparon antes de la llegada de la agricultura intensiva. Es un espacio diseminado en varias manchas por todo el municipio. En 2020, por sentencia judicial, la Junta de Andalucía descatalogó parcialmente 75 hectáreas pero en 2023, el Tribunal Superior de Justicia, por una denuncia de los grupos ecologistas, revocó esta orden. Actualmente, se está en vías de redactar el Plan de Gestión y declararse como Zona de Especial Conservación (ZEC).

La mancha en la que se ha actuado, una de las más accesibles y que forma parte de uno de los itinerarios educativos del Aula de Ecología Urbana de El Ejido, quieren convertirla a medio y largo plazo en un espacio dedicado a la educación ambiental, la ciencia ciudadana, como refugio climático, ocio, disfrute y zona deportiva para preservar la salud, pero siempre garantizando su protección y conservación.

La actividad realizada, en la que participaron una veintena de vecinos, comenzó con la lectura de dos poemas por parte de algunas niñas que asistieron a la jornada. Idiara leyó «Un paseo por el bosque» de Ana María Romero Yebra, y Lara, Blanca y Adriana, leyeron «El bosque de los iguales» de Moisés Palmero.

Se recogieron un total de 1000 kg, una tonelada, de residuos entre los que se encontraban dos calentadores, un frigorífico, varios urinarios, neumáticos, palets, latas, botellas de vidrio y diferentes tipos de plásticos.

«La mayoría provenientes de vertidos de reformas particulares que, en vez de llevarlos al punto limpio, los tiran aquí por su fácil acceso. Por eso queremos que se ponga una valla, se identifique el espacio protegido con paneles informativos, se haga una limpieza total y se delimiten los caminos para que no se pisotee fuera de ellos», declaró Paco Palmero de Plataforma Ejido Sostenible.

El Ayuntamiento de El Ejido, representado por Manuel Martínez Molina, concejal de Agricultura y Medio Ambiente, que participó activamente en la actividad, se hizo cargo de poner el contenedor para retirar y gestionar los residuos y ofreció un desayuno a todos los participantes.

En palabras de Juan Bartolome Escobar de Plataforma Ejido Sostenible, «uno de los momentos más importantes de la jornada, porque es donde ponemos en común las posibles soluciones y alternativas para garantizar la conservación de este bosque tan singular o de otros espacios naturales del municipio, como las ramblas en las que también estamos actuando. Limpiar no es la solución, es una reivindicación para visibilizar el problema».