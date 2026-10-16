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Una jornada para aprender sobre la Biomasa Hortícola

El Ejido participa en la jornada 'Del residuo al recurso' sobre separación y valorización industrial

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El concejal Manuel Martínez fue uno de los participantes en este evento agrícola.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento participó en la jornada 'Del residuo al recurso', coorganizada por el Grupo SACh, la Universidad de Almería, la Cátedra Cajamar de Bioeconomía y ... la Fundación Cajamar, que reunió a autoridades, investigadores y agentes del sector agroalimentario. La jornada servió para mostrar los resultados del proyecto europeo Mix-Matters y sus posibilidades para avanzar hacia una gestión más sostenible e integral de los residuos agrícolas.

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