Una jornada para aprender sobre la Biomasa Hortícola

El Ayuntamiento participó en la jornada 'Del residuo al recurso', coorganizada por el Grupo SACh, la Universidad de Almería, la Cátedra Cajamar de Bioeconomía y ... la Fundación Cajamar, que reunió a autoridades, investigadores y agentes del sector agroalimentario. La jornada servió para mostrar los resultados del proyecto europeo Mix-Matters y sus posibilidades para avanzar hacia una gestión más sostenible e integral de los residuos agrícolas.

La apertura contó con la participación de Ramón Gil, Director de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas; Manuel Martínez, concejal de Agricultura; y Marta Bosquet, Presidenta del Ifapa de la Junta de Andalucía.

Durante su intervención, Martínez señaló que «la gestión de las más de un millón de toneladas anuales de restos vegetales procedentes de los invernaderos es uno de los principales desafíos medioambientales y económicos para los agricultores y empresas de la provincia. Ante esta problemática, es necesario un cambio de perspectiva orientado a transformar lo que actualmente representa un coste y un problema en una gran oportunidad de futuro a través de la bioeconomía circular.»

El programa incluyó la mesa de debate «De los residuos mixtos a nuevos recursos» en la que participaron representantes clave como Juan Bartolomé Escobar de Servicios Ambientales Las Chozas – SACh; Francisco Egea de la Universidad de Almería; Dani Llobell Sanchis de Natural de Montaña; Juan José Rico de FEDACOVA; y Patricia Negro Lacruz de SITRA, compartiendo las lecciones aprendidas durante las tres fases de demostración del proyecto.

El concejal apuntó «la posición estratégica del Poniente Almeriense para liderar este modelo gracias a proyectos innovadores como MIXMATTERS y a la gran concentración de biomasa agrícola en un territorio reducido. Esta ventaja, sumada a la capacidad de innovación del sector, el trabajo conjunto con empresas como Servicios Ambientales Las Chozas y el apoyo de centros de investigación y la Universidad de Almería, facilita el transporte, la recogida y la conversión de estos restos en valiosas materias primas para nuevos usos industriales».

La segunda mesa de debate 'Oportunidades y retos' contó como panelistas con Alicia González de las Palmerillas; Lusi Miguel Fernández de COEXPHAL; Marcos González de IAM Carbonzero; José Ramón Fernández, del Clúster de Bioeconomía Circular de Andalucía; Juan vastilla de Revalora Biotech – UAL; y representantes de la Delegación de Medio Ambiente y Agricultura de la Junta de Andalucía.

Para concluir, Martínez realizó un llamamiento a «superar los retos normativos y regulatorios existentes para aportar seguridad jurídica y trasladar las investigaciones a la realidad del campo.» En este sentido, subrayó «la necesidad de que las administraciones actúen con agilidad y de la mano del sector empresarial para garantizar que la economía circular no quede solo en un concepto teórico, sino que se convierta en motor de inversión, creación de empleo y generación de nuevas fuentes de ingresos para los agricultores. Además de ser referentes mundiales en producción hortícola, también tenemos que serlo en el aprovechamiento de recursos que genera la agricultura».

La jornada terminó con una visita a la planta de demostración MIX-MATTERS en las instalaciones de Servicios Ambientales Las Chozas (SACh) en El Ejido, donde han podido comprobar 'in situ' el funcionamiento continuo del prototipo de separación y valorización de biomasa hortícola.