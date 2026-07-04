Un jefe de dotación de Bomberos del Poniente participa en una misión humanitaria de búsqueda y rescate en Venezuela

El jefe de dotación del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, José Antonio Romero, participa estos días en una ... misión humanitaria en Venezuela como integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate GEA.

El contingente desplazado está formado por tres bomberos, dos enfermeras, una coordinadora institucional, una unidad canina K9 y equipos técnicos de localización de personas. Su objetivo es colaborar en las labores de búsqueda y rescate, así como prestar apoyo sanitario en las zonas afectadas.

Tras un largo desplazamiento y completar los trámites de coordinación con los equipos internacionales desplegados, el grupo ya trabaja sobre el terreno. Durante las primeras jornadas se realizaron búsquedas con la unidad canina, inspecciones en el interior de edificaciones y rastreos mediante equipos técnicos de localización de personas.

Aunque el paso de los días reduce las posibilidades de localizar supervivientes, la labor de los equipos de rescate sigue siendo fundamental para ofrecer respuestas a las familias afectadas y apoyar a una población que afronta una situación de enorme dificultad.

El vicepresidente del Consorcio de Bomberos del Poniente y presidente en funciones, José Crespo, trasladó su respaldo a José Antonio Romero y al resto del equipo desplazado.

«José Antonio representa los valores que identifican a Bomberos del Poniente: profesionalidad, solidaridad y vocación de servicio. Es un orgullo para el Consorcio contar con profesionales que, de forma voluntaria, ponen su preparación y experiencia al servicio de quienes más lo necesitan, incluso fuera de nuestras fronteras. Le trasladamos todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por representar tan dignamente a esta institución en una misión de gran exigencia humana y técnica».

José Antonio Romero cuenta con una amplia trayectoria profesional y formación especializada en búsqueda y rescate, habiendo participado anteriormente en misiones internacionales de emergencia. Su participación en esta misión refleja el compromiso solidario de los profesionales de Bomberos del Poniente y su disposición a colaborar en escenarios de especial complejidad.