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Un jefe de dotación de Bomberos del Poniente participa en una misión humanitaria de búsqueda y rescate en Venezuela

José Antonio Romero forma parte del equipo del Grupo GEA desplazado para colaborar en las labores de búsqueda de personas y apoyo sanitario en las zonas afectadas

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El contingente desplazado está formado por tres bomberos, dos enfermeras, una coordinadora institucional, una unidad canina K9.

Javier Cortés

El Ejido

El jefe de dotación del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, José Antonio Romero, participa estos días en una ... misión humanitaria en Venezuela como integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate GEA.

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Un jefe de dotación de Bomberos del Poniente participa en una misión humanitaria de búsqueda y rescate en Venezuela

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Un jefe de dotación de Bomberos del Poniente participa en una misión humanitaria de búsqueda y rescate en Venezuela