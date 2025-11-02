Javier Rodríguez da a conocer la red de carriles bici a estudiantes del IES Santo Domingo

El concejal de Juventud, Educación y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, ha ofrecido una charla en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santo Domingo, centrada en ... la amplia red de carriles bici con que cuenta el municipio, con la que dar a conocer este importante recurso municipal enfocado en fomentar una movilidad más sostenible, más saludable y el uso de sistemas de transporte menos contaminantes, entre los estudiantes de Bachillerato de este centro educativo.

En este sentido, la charla se encuadra en la Asignatura Optativa 'Actividad Física, Salud y Sociedad, dirigida a Segundo de Bachillerato de este centro educativa, en cuyo marco los estudiantes se han propuesto llevar a cabo un proyecto a través del que conocer la red de carriles bici con que cuenta el municipio y realizar propuestas que contribuyan tanto a su mejora como a darla a conocer entre toda la ciudadanía.

El concejal de Juventud, Educación y Participación Ciudadana ha estado acompañado en la presentación por el profesor Gabriel Carretero Alférez, y la directora del centro, Eva Acosta.

Así, Javier Rodríguez ha explicado que «la red de carriles bici del municipio cuenta con 74,47 kilómetros, una inversión de 9 millones de euros y nueve itinerarios que recorren los distintos núcleos urbanos» y que el proyecto tiene como objetivo lograr anillar todo el municipio para que cualquier persona pueda recorrerlo en bicicleta. Además, en las zonas urbanas, el carril bici comparte espacio también con carril peatonal para fomentar una vida más saludable y menos sedentaria entre la población.

«Nuestro objetivo es lograr aumentar el uso de la bicicleta como vehículo habitual y a través de este proyecto que vais a desarrollar estoy seguro de que nos vais a ayudar a mejorarlo y darlo a conocer», ha afirmado Javier Rodríguez, quien ha adelantado que el Ayuntamiento sigue trabajando en este proyecto y en los próximos años se incrementará el recorrido.