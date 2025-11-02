Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El concejal de Educación da a conocer la red de carril bici.

Javier Rodríguez da a conocer la red de carriles bici a estudiantes del IES Santo Domingo

«Nuestro objetivo es lograr aumentar el uso de la bicicleta como vehículo habitual y a través de este proyecto que vais a desarrollar estoy seguro de que nos vais a ayudar a mejorarlo y darlo a conocer» ha afirmado el edil

J. C.

El Ejido

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:52

El concejal de Juventud, Educación y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, ha ofrecido una charla en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santo Domingo, centrada en ... la amplia red de carriles bici con que cuenta el municipio, con la que dar a conocer este importante recurso municipal enfocado en fomentar una movilidad más sostenible, más saludable y el uso de sistemas de transporte menos contaminantes, entre los estudiantes de Bachillerato de este centro educativo.

