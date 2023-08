Javier Mingorance es elegido nuevo presidente del Club Náutico de Balerma

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Club Náutico de Balerma ha renovado recientemente su Junta Directiva, aprobada en Asamblea General.

Javier Mingorance, balermero, agricultor pero unido al mar desde que nació, se ha convertido en el nuevo presidente del club. Junto a él hay una veintena de personas, entre las que destacan los nombres de tres mujeres: Ana Villegas y Concepción Romero, en la vocalía de Igualdad y Nazaret Moreno, en la vocalía de Relaciones Institucionales. Ellas tres son las primeras mujeres que forman parte de la directiva del Club Náutico de Balerma en su historia.

Esta es la primera vez que Javier Mingorance preside este club, pero es una persona implicada en el tejido asociativo de su pueblo. No en vano, forma también parte de la Peña El Carrizo y fue socio del Motoclub hasta su desaparición.De hecho, recuerda que cuando decidieron cerrarlo, el dinero que quedaba en el club se le donó a Cruz Roja, con el objetivo de colaborar en los procesos de donación de sangre que se realizaban en Balerma, mediante el reparto de avituallamiento para los donantes.

La decisión de asumir el cargo de Presidente de esta club en el que lleva más de una década viene precisamente por esa implicación. «Si todos nos quedamos parados, no hacemos nada», afirma. Por ello, no dudó en asumir el reto, si bien tiene claro que el Club Náutico de Balerma continuará la misma línea de trabajo que hasta el momento.

«Se están haciendo cursos, actividades, concursos y promocionando la náutica y ayudando al pueblo», señala Javier Mingorance. Y es que uno de los ámbitos en los que el Club Náutico de Balerma está muy implicado es en la defensa de una solución definitiva para frenar la regresión de su playa. «Si perdemos la playa, perdemos Balerma. Hay que seguir luchando porque nos den una solución y hay que recordar que hay espigones desde Cádiz a Barcelona».

De hecho, esa será finalmente la propuesta de plantea el estudio realizado por el Ministerio en Balerma. la aportación de casi un millón de metros cúbicos de áridos de procedencia marina, la construcción de un muro de 785 metros de longitud y 2,5 metros de altura en la playa de Las Cuevecillas y la construcción de un espigón de 40 metros de longitud, perpendicular a la línea de costa, situado en la Rambla del Loco. «Toda la arena que echan es dinero tirado porque viene un Poniente y la arena se pierde», recuerda Javier Mingorance.

El nuevo presidente del Club Náutico de Balerma tiene 52 años y es hijo de pescador, por lo que se crió en el mar.

«En todos estos años, la gente no ha cambiado, pero la playa sí. Teníamos una playa preciosa y ahora no tenemos nada. Los que somos de Balerma hemos visto perderse la playa entera», confiesa con pesar, al tiempo que subraya que «la playa de Balerma ha sido un buen atractivo turístico toda la vida y se va a perder, ya hay zonas donde no puedes poner la sombrilla, porque no clavan en las piedras».

En cuanto a los proyectos de futuro que plantea para el Club Náutico de Balerma, Javier Mingorance apunta a un futuro crecimiento del que aún no desvela mucho y cuenta uno de sus anhelos como es que el Club Náutico tenga un barco propio para poder pasear a la Virgen de las Mercedes y la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, cuando llegan las fiestas y realizan su procesión marítima.

Nueva directiva

La nueva directiva del Club Náutico de Balerma cuenta con Antonio Jodar como vicepresidente primero; David Fernández, vicepresidente segundo; Manuel Fuentes como tesorero; Fran Fernández de secretario general, y José Antonio Figueroa como interventor de cuentas.

Junto a ellos están Guillermo Maldonado como vocal de vela; Vicente Fernández, en relaciones con empresa; Paco Petit en la vocalía de Medio Ambiente; y Fernando Arévalo como vocal de infraestructuras. .