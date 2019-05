Javier Atencio lidera la candidatura de Podemos en El Ejido El alcaldable de la formación morada define su candidatura como «una lista heterogenea, diversa, paritaria, de hombres y mujeres de todos los sectores, desde jubilados, a trabajadores autónomos, pasando por empleados» INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 13 mayo 2019, 19:52

Podemos concurrirá a las próximas municipales en El Ejido de manera unitaria y no formando coalición con IU. La formación morada, liderada por Javier Atencio presentó su programa y su candidatura en la mañana del jueves, horas antes de que arrancara de manera oficial la campaña electoral.

En este sentido, el alcaldable por Podemos nació en Argentina, pero es de raíces andaluzas y lleva quince años viviendo en el municipio, donde posee una asesoría.

En este sentido, Atencio define su candidatura como una lista «bastante heterogénea y diversa, donde el mayor tiene 83 años y la más joven 18», al tiempo que afirmó que es «una lista paritaria, de hombres y mujeres de todos los sectores, desde jubilados, a trabajadores autónomos, pasando por empleados», integrada por personas nacidas en El Ejido o que llevan muchos años viviendo en esta tierra.

Sobre el hecho de no ir de la mano de IU en las municipales pero sí en las europeas, el alcaldable de Podemos en El Ejido indicó que «se han hecho negociaciones, pero no se ha llegado a acuerdo de confluencia. Sin embargo, lo importante no son los acuerdos preelectorales, sino que le damos mucho más valor a los acuerdos postelectorales».

Así, junto a Atencio estarán en los diez primeros puestos de la lista de Podemos María Jesús Manzano, José Francisco Rodríguez Manrique, María Dolores López Moreno, Juan Diego Babío Chorro, María del Carmen Eguidazu Galdona, José Manuel Morales Santander, María Soledad Olea Fernández, Juan Manuel Cuadrado Tapias y Sara Sziksz López.