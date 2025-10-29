Jardinería, pintura y cerámica: talleres de salud mental como terapia

Los usuarios de los Talleres Municipales de Salud Mental de Jardinería, Cerámica y Pintura del Ayuntamiento de El Ejido han mostrado su talento y creatividad ... en una exposición instalada en el Patio de Luces del Ayuntamiento, dentro de la programación organizada por el área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la concejal de del área, María del Mar Martínez, han visitado la muestra, junto a Serafín Alférez, de la Unidad de Salud Mental de Distrito Sanitario Poniente, y las dos monitoras de los talleres, María Luisa Marín y Toñi Moya.

Góngora ha felicitado a los usuarios «por su trabajo» y ha resaltado que ««los talleres vienen a ser una importante herramienta de terapia ocupacional, muy útil y de ocupación del tiempo libre, que les ayuda a mantener una rutina, actividad física y a promover las habilidades sociales».

Al hilo ha agradecido «la labor de todos los profesionales y administraciones que se implican en estos talleres». El regidor ejidense ha resaltado que «es fundamental que sigamos rompiendo estigmas, acercándonos a las necesidades de los usuarios desde un punto de vista transversal y, sin duda, con estos talleres ponemos un granito de arena muy significativo, ya que ganan en autonomía e incide positivamente en su bienestar y calidad de vida».

La exposición reúne cerca de un centenar de centros y composiciones florales y de artículos de cerámica y pintura elaborados por los usuarios del programa a lo largo del año. Estas piezas, puestas a la venta a precios asequibles, contribuyen a financiar materiales y nuevas actividades del taller. Además, las asociaciones El Timón y FAISEM han participado con mostradores informativos donde han difundido la labor que realizan en materia de integración y apoyo psicosocial.

Los talleres son una iniciativa financiada íntegramente por el Ayuntamiento de El Ejido, en colaboración con la Unidad de Salud Mental del Distrito de Poniente, responsable de la derivación de los pacientes y del seguimiento médico y terapéutico. Actualmente, el programa cuenta con 15 usuarios y se desarrolla en el invernadero del Vivero Municipal durante todo el año. En este espacio, los participantes realizan tareas de enmacetado, mantenimiento del invernadero y cuidado de las plantas, y artículos de cerámica y puntura, favoreciendo su desarrollo personal y laboral.

Serafín Alférez ha recordado que «la Unidad de Salud Mental Comunitaria de El Ejido es la primera que se puso en marcha en la provincia, un hecho que nos debe hacer sentir orgullosos». «En coordinación con el Ayuntamiento, que está sensibilizado muy con la Salud Mental, promovemos estos talleres».

Por su parte, María Luisa Marín ha detallado que «las plantas que cultivamos tienen un doble objetivo, por un lado, ayudar a lo usuarios y, por otro, decorar nuestras zonas verdes y rotondas, así ellos se sienten reconfortados porque se da valor a su trabajo». Por último, Toñi Moya ha agradecido «el espacio tan seguro que dais a los usuarios y donde pueden recibir una atención plena».