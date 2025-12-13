Japón se interesa por conocer el modelo agrícola de El Ejido

Representantes del Ministerio de Agricultura de Japón han visitado el municipio para conocer su modelo productivo agrícola. El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel ... Martínez, ha recibido al grupo en el Ayuntamiento para explicarles algunas de las claves que han convertido al municipio ejidense en referente mundial en la producción de frutas y hortalizas «con los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad».

El edil hizo especial hincapié en que se trata, además, de «un modelo agrícola que apuesta firmemente por la sostenibilidad. Nuestro modelo productivo es el más eficiente en el uso de agua, es referente en el uso del control biológico, además de impulsar la reutilización de recursos mediante proyectos de economía circular».

Precisamente, el encuentro ha tenido lugar en el marco del desarrollo de un estudio que está llevando a cabo el gobierno japonés centrado en el relevo generacional y el uso eficiente del agua en la agricultura.

El edil ha recordado que El Ejido cuenta con más de 13.500 hectáreas de superficie invernada, que producen cada campaña más de un millón de toneladas con un valor superior a los 1.400 millones de euros.

Entre los temas que mayor interés han suscitado no han faltado tampoco el modelo cooperativo almeriense o la formación como clave tanto del relevo generacional como del impulso y crecimiento del sector hortofrutícola almeriense.

Hace un mes, también El Ejido también recibió una visita de este país, en concreto, una delegación de empresarios japoneses, acompañado por el Primer secretario de la Sección de Economía de la Embajada de Japón en Madrid, Ryohei Shikata, para conocer de primera mano su modelo productivo agrícola.