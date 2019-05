IU-Equo presenta una candidatura joven a las municipales para hacer 'Un El Ejido para vivir' Candidatos y suplentes de la candidatura de IU-Equo El Ejido durante su presentación el sábado por la noche. / I. A. La sede que el partido ha abierto en la calle Lobero acogió en la noche del sábado la presentación de esos nombres propios que buscan que el próximo gobierno local sea de izquierdas INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 6 mayo 2019, 14:54

Izquierda Unida-Equo presentó su candidatura a las municipales del próximo día 26, la noche del sábado con un acto en su nueva sede de la calle Lobero, que se llenó a rebosar entre candidatos y simpatizantes de este partido de izquierdas.

Ángeles Fernández Guardia, actual concejala en el grupo municipal, coordinadora local de la Asamblea Local y número dos en la candidatura, fue la encargada de iniciar el acto y defender que el proyecto de IU-Equo para estos próximos comicios locales busca hacer 'Un El Ejido para vivir' en sus calles, en sus núcleos y en los barrios. «No queremos que se ahonde más en la desesperación de la gente, en la desigualdad, en separar a los barrios en categorías de primera y segunda», aseveró Fernández Guardia, quien añadió que «hoy por hoy, El Ejido no es una ciudad amable y habitable. La gente se traslada a otros pueblos vecinos. La gente no quiere vivir aquí. No se ha trabajado para tener un El Ejido sostenible, habitable y accesible».

Es por ello, que el programa electoral de IU-Equo para estas próximas municipales está elaborado según indicó la número dos de la candidatura «desde un punto de vista feminista, republicano, laico, ecologista y radicalmente democrático». Un programa con el que también luchar «contra una derecha reaccionaria que nos quiere fuera del Ayuntamiento, y no lo vamos a consentir», afirmó Fernández Guardia entre aplausos.

Nombres propios

Tras la intervención de Fernández Guardia, fue Santi Girón el encargado de presentar a las 29 personas que componen la candidatura de IU-Equo, una «candidatura valiente en tiempos difíciles», como la definió.

Así, encabezará la lista Juan Antonio López Escobar, Ángeles Fernández Guardia será segunda, Enrique Luis Usoz Chaparro, el número tres y la actual secretaria de organización, María del Mar Palenzuela, cuarta.

Junto a ellos completan los 25 Eleazar Díez Fernández, Ana María Ruiz Tejada, José Carlos Balaguer Figueredo, Antonio Damián Sánchez, Azahara Baca, Marcos Antonio Gómez, Josefa Herrada, Rubén Olvera, Isabel Fernández, Álvaro Santiago, María Aránzazu Ortega, Jesús Enciso, María Dolores Martínez, Antonio Luis Escobar, Adela López, José Manuel Letrán, Juan José Herrero, Zaida Ruiz y José Serafín Pedrosa.

Lista renovada

Así, Juan Antonio López Escobar afirmó sentirse «muy orgulloso del equipo que me acompaña. Hemos sabido conjugar la veteranía con los aires nuevos, aunar en una misma lista el centro con los distintos núcleos urbanos, luchadores en sindicatos y movimientos por lo público. Una lista que ha nacido de la verdadera izquierda, de los ejidenses valientes que no se resignan y quieren hacer de su pueblo el mejor sitio para vivir y convivir».

De igual forma, el alcaldable por IU-Equo hizo hincapié en que se trata de una lista renovada la que se presenta a las municipales, de gente joven «donde los primeros 10 no llegan ni a los 39 años en media de edad, pero sí tienen muchos kilómetros de lucha recorridos», al tiempo que añadió que «allí donde hay injusticias hay personas de IUEl Ejido».

Por otra parte, López Escobar señaló que el objetivo de su candidatura es crear «un gobierno transformador, democracia participativa y transparente, igualdad en las políticas, un control social de los gastos y gestión pública de todos los servicios». Asimismo, el candidato a la alcaldía de la formación de izquierdas afirmó que quieren «darle el poder a la gente y eso queremos que también sea posible en El Ejido».