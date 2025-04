IU El Ejido rinde homenaje a una figura clave del republicanismo almeriense

J. Cortés El Ejido Miércoles, 16 de abril 2025, 18:15 Comenta Compartir

Con una emotiva jornada de convivencia, Izquierda Unida de El Ejido conmemoró el 94º aniversario de la Segunda República, recordando los valores de libertad, igualdad y fraternidad, y rindiendo un sentido homenaje a Antonio López Jimena, figura clave del republicanismo local, fallecido recientemente.

El acto, que reunió a militantes y simpatizantes de El Ejido y la provincia, comenzó con un conmovedor discurso de Miguel Vera, Coordinador Local, quien destacó la incansable lucha de Antonio López Jimena por los derechos de sus vecinos y su profundo compromiso con los ideales republicanos. «Antonio fue un fiel representante de nuestro republicanismo, siempre presente en nuestros actos. Su ejemplo perdurará en nuestra memoria», expresó Miguel Vera.

Ángeles Fernández, encargada de la lectura del manifiesto, resaltó la vigencia de los valores republicanos en la actualidad, haciendo un llamado a la defensa de los derechos sociales y las libertades democráticas. «En este 14 de abril, reafirmamos nuestro compromiso con los ideales de la II República, que sentaron las bases para una sociedad más justa y solidaria. Hoy, más que nunca, es necesario defender estos valores frente a quienes intentan llevarnos al pasado», afirmó Fernández.

Enrique Usoz, Responsable de Comunicación, delineó las líneas estratégicas de Izquierda Unida, enfocadas en la renovación que supone el próximo ciclo asambleario y la lucha cultural contra la derecha y la extrema derecha. Subrayó la importancia de incorporar valores como el ecologismo, el feminismo y la justicia social en la agenda política. «La monarquía, como institución corrupta y símbolo de privilegios, es incompatible con la democracia», enfatizó Usoz.

María Jesús Amate, Coordinadora Provincial, cerró el acto con un firme alegato en defensa del feminismo «El feminismo no ha escapado a la ofensiva ideológica de la derecha. En los últimos años se ha ido consolidando una reacción neomachista como respuesta defensiva ante los avances sociales logrados por el movimiento feminista. Discursos abiertamente misóginos, que hasta hace poco parecían no tener cabida en el debate público, vuelven a legitimarse socialmente.» Continuó con que; «Debemos seguir luchando por los derechos sociales, la necesidad de garantizar vivienda pública, condiciones de vida dignas y una justicia independiente. Hablar de República es hablar de derechos y libertades para todos y todas. No permitiremos que nos arrebaten la palabra libertad«, concluyó Amate.