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Obras en esta barriada de El Ejido. IDEAL

IU El Ejido rechaza el plan de obras en Loma de la Mezquita

La formación progresista explica que esta medida amenaza la supervivencia del pequeño comercio

J. C.

El Ejido

Martes, 24 de marzo 2026, 11:45

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Izquierda Unida El Ejido se solidariza con las quejas vecinales y comerciales ante el «Plan de Transformación Urbana» previsto para la calle Loma de la ... Mezquita. Un proyecto que, con una inversión superior al millón de euros y ocho meses de ejecución, carece de una estrategia real de protección para los negocios locales.

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