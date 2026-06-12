IU El Ejido eleva al Defensor del Pueblo el derribo de chabolas

La asamblea local de Izquierda Unida en El Ejido presentó este viernes una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la campaña ... sistemática de demoliciones de asentamientos ejecutada por el Ayuntamiento. Asimismo, la organización estalló contra el «castigo colectivo» impuesto por el alcalde, Francisco Góngora, tras un operativo policial en la barriada del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés que retiró el tendido eléctrico por completo, dejando a oscuras y sin suministro a más de 200 familias vulnerables en plena ola de calor.

El coordinador local de Izquierda Unida en El Ejido, Enrique Usoz, calificó la situación de «crueldad intolerable» y afeó la actitud de un regidor que actúa «como el matón del recreo en una carrera desesperada con Vox para ver quién es más de derechas».

Usoz manifestó que «bajo el pretexto de perseguir los cultivos ilegales, lo que ha hecho el Ayuntamiento es castigar a familias enteras que viven honradamente desde hace décadas, cortando el cableado y dejando a ancianos dependientes de respiradores de oxígeno y a niños pequeños sin luz ni neveras a las puertas del verano».

Para el portavoz de IU, «la ley está para cumplirla y los cultivos ilegales se deben perseguir, pero un alcalde no puede dejar a oscuras a un barrio entero de vecinos inocentes y lavarse las manos como si no fuera su problema».

La queja presentada ante el Defensor del Pueblo pone el foco en la instrumentalización política de este drama humanitario y de los desahucios forzosos en los perfiles digitales del PP local, bajo el lema «El Ejido es mi prioridad».

Enrique Usoz denunció con dureza que «lo que está haciendo Góngora en sus redes sociales es una auténtica vergüenza». En palabras del coordinador de IU: «Pretenden vender como un logro político de campaña y como un éxito de gestión el haber dejado a familias en la absoluta miseria, ya sea metiendo la excavadora a sus techos o dejándolos sin luz en mitad de temperaturas extremas. Se ha olvidado por completo de que su obligación constitucional es ejercer de alcalde de todos y de todas, no solo de los que le aplauden sus vídeos de propaganda electoral».

Asimismo, la organización recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ampara la inviolabilidad del domicilio incluyendo a las infraviviendas, exigiendo siempre alternativas habitacionales antes de desahuciar a nadie.

«La ley es muy clara: no se puede derribar el techo de nadie por la vía de hecho ni condenar a una comunidad entera al desamparo en la vía pública sin que los servicios sociales muevan un solo dedo para dar soluciones habitacionales o instalar contadores sociales para la gente trabajadora», recordó Usoz.

A su vez, el portavoz local censuró la estrategia municipal de criminalizar la pobreza: «Asociar sistemáticamente a barrios enteros con la marginalidad y el delito es una estrategia cobarde para ocultar que este Ayuntamiento no ha hecho nada por garantizar una vivienda digna en El Ejido».

Enrique Usoz zanjó la denuncia avanzando que Izquierda Unida exigirá responsabilidades tanto por los derribos sumarios como por la situación de emergencia del Pozo de la Tía Manolica. «Hemos pedido al Defensor del Pueblo que intervenga de urgencia para fiscalizar estas actuaciones, obligar a retirar la propaganda aporófoba de las redes y exigir un plan de realojo digno y el restablecimiento del servicio a las familias afectadas», sentenció el coordinador de IU, concluyendo que «los vecinos de El Ejido quieren soluciones sociales y convivencia, no un Ayuntamiento que gestione a base de excavadoras, apagones y postureo electoral a costa del sufrimiento de los más débiles».