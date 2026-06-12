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IU El Ejido eleva al Defensor del Pueblo el derribo de chabolas

La Asamblea Local de esta formación denuncia que el alcalde deja sin luz a 200 familias a las puertas del verano

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Derribo de una chabola en el municipio.
Derribo de una chabola en el municipio. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La asamblea local de Izquierda Unida en El Ejido presentó este viernes una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la campaña ... sistemática de demoliciones de asentamientos ejecutada por el Ayuntamiento. Asimismo, la organización estalló contra el «castigo colectivo» impuesto por el alcalde, Francisco Góngora, tras un operativo policial en la barriada del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés que retiró el tendido eléctrico por completo, dejando a oscuras y sin suministro a más de 200 familias vulnerables en plena ola de calor.

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