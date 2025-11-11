IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno

Izquierda Unida El Ejido ha reclamado este lunes que el proyecto de tren de Cercanías que conectaría Almería con el Poniente deje de ser una ... excusa recurrente entre administraciones y se convierta en una prioridad política real.

La formación recuerda que el Ayuntamiento de El Ejido fue el último en incorporarse a la Mesa en Defensa del Ferrocarril, cinco años después de su constitución, y que «durante todo ese tiempo guardó silencio, coincidiendo con el mandato de su partido en el Gobierno, lo que demuestra su interés político y poco real».

«No puede dar lecciones quien tanto calló. Y mucho menos quien ahora ve un filón político para usarlo como arma arrojadiza contra el Gobierno central, mientras evita pedir cuentas al Gobierno autonómico, en manos del PP desde el diecinueve», ha señalado Enrique Usoz, coordinador local de IU El Ejido.

«Si tanto le importa el Cercanías, que empiece por revisar qué está haciendo su propio Ayuntamiento. Porque ninguno de los principales municipios del Poniente está incluyendo en sus planes urbanos espacios para dotar ese servicio. Y sin planificación local, el resto de las administraciones siempre tendrá una excusa para no mover un dedo».

IU El Ejido denuncia que la Junta de Andalucía, que sí ha impulsado el Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz y los metros de Málaga, Granada y Sevilla, sigue sin concretar ninguna actuación ferroviaria en la provincia de Almería. «No se puede hablar de sostenibilidad mientras se margina a una de las comarcas más dinámicas de Andalucía», ha afirmado Usoz.

La formación recuerda que fue gracias a la intervención del coordinador andaluz de IU y diputado de Sumar, Toni Valero, que la Secretaría General de Transporte Terrestre se pronunció sobre el proyecto en el Congreso. Aunque no se logró arrancar el compromiso de estudio de viabilidad, el Ministerio dejó la puerta abierta a trabajar de forma conjunta con el resto de administraciones implicadas.

«El Ayuntamiento de El Ejido es una de esas administraciones. Y puede ser una intermediaria perfecta para que la Junta haga sus deberes. Pero para eso hace falta voluntad política, no solo titulares», ha concluido Usoz. IU El Ejido se compromete a seguir impulsando esta reivindicación desde lo institucional y desde la calle, hasta que el primer tren de Cercanías ruede por la comarca.