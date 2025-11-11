Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cercanías. IDEAL

IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno

La formación recuerda que el Ayuntamiento de El Ejido fue el último en incorporarse a la Mesa en Defensa del Ferrocarril, cinco años después de su constitución

J. C.

El Ejido

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Izquierda Unida El Ejido ha reclamado este lunes que el proyecto de tren de Cercanías que conectaría Almería con el Poniente deje de ser una ... excusa recurrente entre administraciones y se convierta en una prioridad política real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  4. 4 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno

IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno