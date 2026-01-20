Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Perro localizado en un contenedor de El Ejido. R. I.

Investigan a un hombre por tirar a su perro a un contenedor de basura en El Ejido

Un vecino alertó sobre la presencia del animal, que su dueño dijo haber perdido antes de reconocer que él mismo lo había arrojao al recipiente

E. P.

Almería

Martes, 20 de enero 2026, 11:21

Comenta

La Policía Local de El Ejido investiga a un varón por delitos de maltrato y abandono animal después de que reconociera ante los agentes que ... había arrojado a su perro a un contenedor de basura durante la madrugada y lo había abandonado allí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

