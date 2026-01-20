Investigan a un hombre por tirar a su perro a un contenedor de basura en El Ejido

La Policía Local de El Ejido investiga a un varón por delitos de maltrato y abandono animal después de que reconociera ante los agentes que ... había arrojado a su perro a un contenedor de basura durante la madrugada y lo había abandonado allí.

La actuación se inició tras la llamada de una ciudadana al Centro de Coordinación Operativa y de Vídeovigilancia (Cecov), que alertó de la presencia de un animal en el interior de un contenedor, según ha informado el cuerpo policial.

Una vez desplazados al lugar indicado, los agentes comprobaron que se trataba de un perro de pequeño tamaño, por lo que iniciaron de inmediato las gestiones para su identificación y, a su vez, para poder localizar a su legítimo propietario.

Así, tras dar con el varón, este manifestó en un primer momento que el animal «se le había perdido», aunque posteriormente «reconoció los hechos ante los agentes», quienes le informaron 'in situ' de que iba a ser investigado como presunto autor de un delito de abandono y maltrato animal.

Por su parte, la requirente se hizo cargo del animal, que debido a los «graves» síntomas de deshidratación que presentaba, fue trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece ingresado y se recupera favorablemente.

Desde la Policía Local de El Ejido han recordado que el abandono y el maltrato animal constituyen un delito tipificado en el Código Penal.