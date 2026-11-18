Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Almería han investigado a un conductor por los supuestos delitos contra la seguridad vial (conducción ... temeraria) y lesiones por imprudencia, tras atropellar a dos peatones mientras realizaba trompos y derrapes a gran velocidad en la explanada de una cooperativa agrícola de El Ejido.

Los hechos ocurrieron el pasado día 18 de octubre en las instalaciones de la citada cooperativa, situada en la carretera AL-4301 (término municipal de El Ejido), donde los agentes intervinieron en un siniestro vial que se saldó con dos peatones heridos.

Por parte del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (E.I.S.) del Subsector de Tráfico se iniciaron las gestiones oportunas, logrando constatar que el conductor realizaba trompos y derrapes a gran velocidad en la explanada del recinto agrícola. Las diligencias instruidas ya han sido entregadas en el Tribunal de Instancia de Guardia de El Ejido.

Según recuerda el Instituto Armado, el investigado podría enfrentarse por el supuesto delito de conducción temeraria a una pena de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años, además de la pena correspondiente al tipo de lesiones producidas.

Por último, desde la Comandancia de Almería destacan que las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana mantienen una vigilancia permanente para evitar que se produzcan este tipo de conductas ilícitas y prevenir los riesgos para la seguridad vial que pudieran generar.