Intervienen más de medio millar de vapers destinados al mercado clandestino en El Ejido

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha intervenido 557 dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (DSNL), conocidos comúnmente como vapers, que presuntamente iban ... a ser comercializados de forma clandestina en la localidad de Las Norias de Daza (El Ejido). El material incautado alcanza un valor estimado de más de 6.400 euros.

Esta actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil mantiene de forma permanente para prevenir y perseguir el comercio ilegal de productos sometidos a regulación específica, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, la protección de la salud pública y la defensa de los derechos de los consumidores.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó en la vía pública a un varón que mostraba diversos dispositivos de vapeo a otra persona, en una actitud compatible con una posible transacción comercial.

Tras identificar al presunto vendedor y realizar las comprobaciones oportunas, los agentes inspeccionaron el vehículo utilizado por esta persona, localizando en su interior 557 vapers con nicotina de diferentes capacidades, de entre 15.000 y 80.000 caladas, listos para su presunta distribución y venta.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la aprehensión de la totalidad de los dispositivos y formuló las correspondientes denuncias por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando. Asimismo, las actuaciones han sido remitidas a las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales y a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Almería por las posibles infracciones administrativas detectadas.

La Guardia Civil recuerda la importancia de adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos autorizados y evitar su compra a través de canales no regulados o en la vía pública, ya que los dispositivos de origen desconocido pueden incumplir la normativa sanitaria y de seguridad, suponiendo un riesgo directo para la salud de los consumidores.

Ante cualquier información relacionada con la venta ilegal de productos del tabaco o dispositivos de vapeo, la Guardia Civil recomienda comunicarlo, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la web www.guardiacivil.es o la aplicación «Alertcops».