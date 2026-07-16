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Intervienen más de medio millar de vapers destinados al mercado clandestino en El Ejido

El material incautado supera los 6.400 euros de valor y estaba preparado para su venta ilegal en Las Norias de Daza

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Vapers incautados por la Guardia Civil

David Roth

Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha intervenido 557 dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (DSNL), conocidos comúnmente como vapers, que presuntamente iban ... a ser comercializados de forma clandestina en la localidad de Las Norias de Daza (El Ejido). El material incautado alcanza un valor estimado de más de 6.400 euros.

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