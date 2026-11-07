Instalación de Pias, guía, taller y películas: así será el 25N en El Ejido

El Consejo Municipal de la Mujer se reunió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar y perfilar el programa de ... actividades que desarrollará el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, fue la encargada de presidir la reunión de este órgano, en el que también estuvieron presentes representantes de las asociaciones de mujeres del municipio.

Durante el desarrollo del Consejo, se expusieron los informes y datos estadísticos recabados por el Centro Municipal de Información a la Mujer de enero a octubre de 2026. La edil de Servicios Sociales presentó la campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género, bajo el lema 'Hay salida, estamos para apoyarte', que se desarrollará desde el 12 de noviembre hasta el 25 de noviembre.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la instalación de Puntos de Información y Atención (Pias) en distintos espacios del municipio, la elaboración de una guía de recursos sobre violencia de género y una campaña participativa en redes sociales a través de vídeos testimoniales. Asimismo, se desarrollará el taller 'Conductas violentas: cómo prevenirlas', dirigido al alumnado de 4.º de ESO, para fomentar la identificación y prevención de comportamientos violentos y promover relaciones basadas en la igualdad y el respeto.

La programación continuará el 12 de noviembre con la proyección de la película 'La buena hija', el 20 de noviembre en el Centro de la Cultura Mediterránea; con la jornada 'Violencia de Género en la Adolescencia: Nuevas Realidades y Desafíos para la Intervención Profesional', en la Sala B del Auditorio; y el 24 de noviembre, a las 19.00 horas, con el taller 'Desmitificando el amor romántico a través del flamenco', dirigido prioritariamente a las asociaciones de mujeres y que contará con las actuaciones de la cantaora María Sorroche y el guitarrista Antonio de Quero.

El 25 de noviembre tendrá lugar el acto institucional en el Ayuntamiento de El Ejido, como muestra de recuerdo y homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género y a sus hijos e hijas víctimas de violencia vicaria. Al término del Consejo se rindió homenaje a la figura de Inés Blasco Altuna, mujer comprometida con la promoción de la mujer en el municipio y acreedora del Premio Porcia Maura que falleció hace unas semanas.

Cabe recordar que forman parte del Consejo de la Mujer la Asociación de Mujeres 'La Inmaculada' de Pampanico, la Asociación de Mujeres 'La Aldeílla', Asociación de Mujeres Rosa Chacel, Asociación de Mujeres Almerimar, Asociación de Mujeres de Las Norias, Asociación de Mujeres de Balerma, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) y la Asociación Madres Solteras por Elección (Mspe).