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Instalación de Pias, guía, taller y películas: así será el 25N en El Ejido

El Consejo de la Mujer da cuenta de los eventos que se van a desarrollar con motivo de esta fecha

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Un momento de la sesión.

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo Municipal de la Mujer se reunió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar y perfilar el programa de ... actividades que desarrollará el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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Instalación de Pias, guía, taller y películas: así será el 25N en El Ejido

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