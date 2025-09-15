Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala portavoz de Vox El Ejido. IDEAL

Insisten en el peligro de inundación de una carretera que une a Pampanico con Santa María del Águila

La portavoz de VOX de El Ejido ha recordado la necesidad de mejorar los pluviales de un tramo donde se pone en riesgo la seguridad de viviendas

J. C.

El Ejido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:58

El grupo municipal de Vox El Ejido, a través de su portavoz, Beatriz Sánchez, insistió en el peligro de inundación que sufre la carretera que une Santa María del Águila con Pampanico, que ya tuvo que ser cortada al tráfico en varias ocasiones a causa de la lluvia.

Sánchez recordó que su formación ya registró en diciembre de 2024 una moción para que se tomaran las medidas necesarias para mejorar las pluviales de la carretera. Iniciativa que aún no obtuvo respuesta y que es urgente ante el peligro que supone también cualquier tormenta para las viviendas colindantes.

Éstas, sufren cómo el agua casi entra en sus propias casas cada vez que llueve, por lo que Vox exigió al Partido Popular una respuesta acerca de una actuación que es primordial para los vecinos.

«En otoño llegarán de nuevo las lluvias y tememos que vuelva a pasar lo mismo o una desgracia mayor», señaló Beatriz Sánchez. Por ello, para la formación liderada por Santiago Abascal, «es necesario afrontar desde ahora un problema que, aunque no es fácil, merece toda la atención y no mirar para otro lado», ya que la seguridad de los vecinos y sus viviendas dependen de la mejora de los pluviales de esta carretera.

«Urge el llevar a cabo las obras oportunas inmediatamente», concluyó la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ante la inminente llegada de la época de lluvias al municipio.

Movilidad playas

Juan José Bosquet, concejal de VOX en El Ejido, le reprochó al PP el «deficiente» servicio ofrecido en los puntos de acceso a las zonas de baño adaptadas que existen en las playas del municipio. Y es que son muchos los vecinos que han protestado contra la falta de medios o las pocas localizaciones donde se encuentran estas entradas acondicionadas.

Bosquet señaló así que los ejidenses tuvieron que sufrir durante este verano la falta de tarimas o pasarelas en algunos tramos, ya que, «incluso, se instalaron lonas a modo de parche que no servían para nada porque las sillas se hundían en la arena», explicó el concejal.

Desde la formación ultraconservadora se denunció de la falta de material, sobre todo en las zonas de baño más concurridas. Caso como el ocurrido en el punto de acceso adaptado que hay ubicado junto al Hotel AR, donde, según Juan José Bosquet, «las sillas anfibias y grúas elevadoras para facilitar el baño escaseaban hasta el punto de ocasionar que algunos usuarios no pudiesen acceder o bañarse ese día por falta de material apropiado».

Además, Bosquet pidió incrementar el número de puntos accesibles para personas con discapacidad o problemas de movilidad, ya que, al menos, los vecinos reclamaron una zona de baño más entre Guardias Viejas y Balerma y dos más para las playas de Almerimar.

«Esperemos que, para la siguiente temporada de playas, el PP de Francisco Góngora reaccione y escuche a los ejidenses para mejorar estos puntos de acceso tan importantes para las personas de movilidad reducida».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  3. 3

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  4. 4

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Muchas ganas pero poco talento
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  8. 8 El complemento de 480 euros que se puede cobrar a la vez que trabajas: los requisitos para recibirlo
  9. 9 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  10. 10 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Insisten en el peligro de inundación de una carretera que une a Pampanico con Santa María del Águila

Insisten en el peligro de inundación de una carretera que une a Pampanico con Santa María del Águila