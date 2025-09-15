Insisten en el peligro de inundación de una carretera que une a Pampanico con Santa María del Águila La portavoz de VOX de El Ejido ha recordado la necesidad de mejorar los pluviales de un tramo donde se pone en riesgo la seguridad de viviendas

J. C. El Ejido Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:58

El grupo municipal de Vox El Ejido, a través de su portavoz, Beatriz Sánchez, insistió en el peligro de inundación que sufre la carretera que une Santa María del Águila con Pampanico, que ya tuvo que ser cortada al tráfico en varias ocasiones a causa de la lluvia.

Sánchez recordó que su formación ya registró en diciembre de 2024 una moción para que se tomaran las medidas necesarias para mejorar las pluviales de la carretera. Iniciativa que aún no obtuvo respuesta y que es urgente ante el peligro que supone también cualquier tormenta para las viviendas colindantes.

Éstas, sufren cómo el agua casi entra en sus propias casas cada vez que llueve, por lo que Vox exigió al Partido Popular una respuesta acerca de una actuación que es primordial para los vecinos.

«En otoño llegarán de nuevo las lluvias y tememos que vuelva a pasar lo mismo o una desgracia mayor», señaló Beatriz Sánchez. Por ello, para la formación liderada por Santiago Abascal, «es necesario afrontar desde ahora un problema que, aunque no es fácil, merece toda la atención y no mirar para otro lado», ya que la seguridad de los vecinos y sus viviendas dependen de la mejora de los pluviales de esta carretera.

«Urge el llevar a cabo las obras oportunas inmediatamente», concluyó la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ante la inminente llegada de la época de lluvias al municipio.

Movilidad playas

Juan José Bosquet, concejal de VOX en El Ejido, le reprochó al PP el «deficiente» servicio ofrecido en los puntos de acceso a las zonas de baño adaptadas que existen en las playas del municipio. Y es que son muchos los vecinos que han protestado contra la falta de medios o las pocas localizaciones donde se encuentran estas entradas acondicionadas.

Bosquet señaló así que los ejidenses tuvieron que sufrir durante este verano la falta de tarimas o pasarelas en algunos tramos, ya que, «incluso, se instalaron lonas a modo de parche que no servían para nada porque las sillas se hundían en la arena», explicó el concejal.

Desde la formación ultraconservadora se denunció de la falta de material, sobre todo en las zonas de baño más concurridas. Caso como el ocurrido en el punto de acceso adaptado que hay ubicado junto al Hotel AR, donde, según Juan José Bosquet, «las sillas anfibias y grúas elevadoras para facilitar el baño escaseaban hasta el punto de ocasionar que algunos usuarios no pudiesen acceder o bañarse ese día por falta de material apropiado».

Además, Bosquet pidió incrementar el número de puntos accesibles para personas con discapacidad o problemas de movilidad, ya que, al menos, los vecinos reclamaron una zona de baño más entre Guardias Viejas y Balerma y dos más para las playas de Almerimar.

«Esperemos que, para la siguiente temporada de playas, el PP de Francisco Góngora reaccione y escuche a los ejidenses para mejorar estos puntos de acceso tan importantes para las personas de movilidad reducida».