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Innovación, y seguridad: Telefónica refuerza su colaboración con El Ejido

Durante el encuentro se puso de manifiesto la importancia de continuar reforzando los mecanismos de protección frente a riesgos cada vez más complejos y sofisticados

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Uno de los momentos de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Hacienda, Contratación y Régimen Interior, José Francisco Rivera, y representantes del equipo técnico municipal ... y responsables de Telefónica, mantuvieron una reunión de trabajo institucional para avanzar en las principales líneas de colaboración orientadas a fortalecer la transformación digital del municipio y seguir mejorando los servicios prestados a la ciudadanía.

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