Innovación, y seguridad: Telefónica refuerza su colaboración con El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Hacienda, Contratación y Régimen Interior, José Francisco Rivera, y representantes del equipo técnico municipal ... y responsables de Telefónica, mantuvieron una reunión de trabajo institucional para avanzar en las principales líneas de colaboración orientadas a fortalecer la transformación digital del municipio y seguir mejorando los servicios prestados a la ciudadanía.

En el encuentro participaron, por parte de Telefónica, Rafael Sánchez Pulido, Gerente de Ventas de Administraciones Públicas, acompañado por miembros del equipo especializado en el sector público, con el objetivo de compartir experiencias, analizar retos comunes y explorar nuevas oportunidades de colaboración al servicio de El Ejido.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, destacó que «ambas entidades coincidieron en la importancia de continuar trabajando conjuntamente en iniciativas que generen un impacto positivo para los ciudadanos, impulsen la modernización de los servicios públicos y contribuyan a consolidar El Ejido como un municipio preparado para afrontar con garantías los desafíos de la próxima década».

Una visión compartida para los retos del presente y del futuro

Durante la reunión, Rafael Sánchez Pulido expuso los principales desafíos que actualmente afrontan las administraciones públicas en sus procesos de modernización y compartió la experiencia de Telefónica acompañando a ayuntamientos, diputaciones y organismos públicos para ser su mejor vía de acceso a las tecnologías digitales gracias a la evolución de sus modelos de gestión y prestación de servicios.

Asimismo, explicó cómo las administraciones más avanzadas están impulsando estrategias que integran tecnología, innovación y sostenibilidad con un objetivo común: ofrecer más y mejores servicios públicos que sean eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía.

En este contexto, Telefónica trasladó una visión estructurada en torno a tres grandes ámbitos de actuación que hoy marcan las prioridades de transformación de las administraciones locales: la seguridad integral, la resiliencia de las comunicaciones y la mejora de la experiencia ciudadana.

Seguridad integral para proteger a los ciudadanos y a los servicios públicos

Uno de los principales ejes abordados fue la seguridad, entendida desde una perspectiva global que integra tanto la seguridad física como la ciberseguridad.

Durante el encuentro se puso de manifiesto la importancia de continuar reforzando los mecanismos de protección frente a riesgos cada vez más complejos y sofisticados, especialmente en un escenario donde la digitalización y la inteligencia artificial están transformando la forma en que operan las organizaciones públicas y privadas.

Ayuntamiento y Telefónica coincidieron en «la necesidad de anticiparse a los desafíos futuros, fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante incidentes y seguir impulsando una cultura de seguridad que contribuya a proteger tanto a los ciudadanos como a las infraestructuras y los servicios esenciales del municipio», apostilló la alcaldesa.

Titan Connect y la resiliencia de las comunicaciones como pilares estratégicos

La resiliencia de las comunicaciones y la continuidad operativa de los servicios municipales constituyeron otro de los ámbitos prioritarios de trabajo.

Durante la reunión se destacó la importancia de disponer de infraestructuras robustas, seguras y preparadas para garantizar la continuidad de los servicios públicos ante cualquier contingencia.

En esta línea, Titan Connect fue identificado como un ecosistema estratégico para avanzar hacia un modelo de comunicaciones más resiliente, capaz de reforzar la conectividad municipal, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios que utilizan diariamente empleados públicos y ciudadanos.

Asimismo, se analizaron diferentes iniciativas orientadas a fortalecer el puesto de trabajo digital de los empleados municipales y facilitar modelos de trabajo cada vez más seguros, flexibles y eficientes.

Innovación y experiencia ciudadana para mejorar la calidad de vida

El tercer ámbito de colaboración se centró en la experiencia ciudadana y en la búsqueda de nuevas formas de acercar la administración a las personas.

La alcaldesa y el equipo municipal compartieron su interés «por seguir impulsando iniciativas capaces de mejorar el día a día de los vecinos, simplificar la relación con la administración y ofrecer servicios más ágiles, accesibles y cercanos».

En este sentido, se abordaron diferentes oportunidades para aprovechar las capacidades de la digitalización y la innovación como herramientas que permitan seguir avanzando hacia un modelo de administración moderna, centrada en las necesidades reales de la ciudadanía y preparada para afrontar los retos del futuro.

Una alianza para seguir construyendo el futuro de El Ejido

La reunión puso de manifiesto la voluntad compartida del Ayuntamiento de El Ejido y Telefónica de seguir fortaleciendo una colaboración basada en la confianza, la innovación y el compromiso con el desarrollo del municipio.

La reunión permitió establecer una hoja de trabajo compartida basada en una visión común: aprovechar la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías para construir un municipio más seguro, más resiliente y conectado con las necesidades de sus ciudadanos.

Esta reunión supone un nuevo paso dentro de una agenda de colaboración que permitirá seguir identificando nuevas oportunidades de transformación y desarrollo, poniendo siempre la tecnología al servicio de las personas y del progreso del municipio.