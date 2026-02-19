Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La iniciativa de San Valentín 'TeQuieroLocal' refuerza la actividad comercial en El Ejido

María Herminia Padial explica que «la campaña que se ha desarrollado por zonas comerciales y establecimientos adheridos ha favorecido una mayor participación ciudadana»

J. C.

El Ejido

Jueves, 19 de febrero 2026, 00:26

Comenta

Desde la concejalía de Comercio y Fomento del Ayuntamiento de El Ejido se ha realizado un balance positivo de la recientemente finalizada campaña de dinamización ... comercial por San Valentín puesta en marcha por el Consistorio bajo el nombre 'TeQuieroLocal'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  2. 2

    Apuñala en Iznalloz a un hombre con el que tuvo una relación y provoca una trifulca entre las dos familias
  3. 3 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  4. 4

    «Borrica, estás gilipollas...»: los mensajes del exnúmero dos de la Policía acusado de violar a una subordinada
  5. 5 Acaba con un destornillador clavado en la mano tras una pelea con armas blancas en Granada
  6. 6

    Condenado por estafa un abogado que usó el forfait de su padre para esquiar gratis en la Sierra
  7. 7 El asesino de Castellón se hizo un selfi con los cadáveres y envió la foto a varios contactos del teléfono de la mujer degollada
  8. 8 Dos mujeres heridas en un accidente en la Circunvalación de Granada
  9. 9 El infierno de una menor de Granada en casa de su madre y su novio: maltratos y violaciones
  10. 10

    El mejor investigador joven en nutrición y salud es de Granada: «Sentir que mejoramos vidas compensa todo el esfuerzo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La iniciativa de San Valentín 'TeQuieroLocal' refuerza la actividad comercial en El Ejido

La iniciativa de San Valentín &#039;TeQuieroLocal&#039; refuerza la actividad comercial en El Ejido