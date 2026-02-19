La iniciativa de San Valentín 'TeQuieroLocal' refuerza la actividad comercial en El Ejido

Desde la concejalía de Comercio y Fomento del Ayuntamiento de El Ejido se ha realizado un balance positivo de la recientemente finalizada campaña de dinamización ... comercial por San Valentín puesta en marcha por el Consistorio bajo el nombre 'TeQuieroLocal'.

La campaña ha consistido en el reparto de un total de 8.000 tickets de 'rasca y gana' entre los 80 comercios adheridos, que se entregaban por compras superiores a 10 euros.

Gracias a esta iniciativa, se ha logrado movilizar un volumen mínimo estimado de 80.000 euros en ventas, «contribuyendo de manera directa a la activación y fortalecimiento del comercio de proximidad», ha explicado la edil de Comercio, María Herminia Padial.

En cuanto a los premios, se han repartido incentivos por un valor total de 1.600 euros, distribuidos en vales canjeables de 100 euros, 50 euros, 25 euros y 10 euros. María Herminia Padial ha detallado que «estos vales pueden utilizarse en cualquiera de los comercios participantes hasta el sábado 21 de febrero, lo que permite prolongar el impacto de la campaña más allá de su duración inicial y seguir incentivando el consumo en el comercio local»

Además del reparto de tickets, la campaña ha incluido acciones de animación en calle que, a pesar de la climatología adversa, han permitido alcanzar el objetivo previsto, con visitas a las principales zonas comerciales de todos los núcleos del municipio y a los establecimientos adheridos. «Estas acciones se han reforzado con difusión y visualización en redes sociales, aumentando el alcance y la visibilidad de la iniciativa y favoreciendo una mayor participación ciudadana», ha señalado la edil.

Por último, desde la Unidad de Comercio y Fomento ya se está trabajando en las próximas campañas y mesas de trabajo, entre las que destaca la Noche en Blanco, que como cada año se celebrará el primer viernes de junio, siendo en esta edición el 5 de junio, «una cita ya consolidada que volverá a convertir las calles en un espacio de encuentro, actividad comercial y dinamización económica».